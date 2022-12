L'immense hommage de Tom Brady, la star de la NFL, à Kylian Mbappé

La star du football américain, Tom Brady, a rendu un vibrant hommage à Kylian Mbappé.

Le triplé de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du monde a fait le tour du monde et a notamment impressionné Tom Brady qui était devant son poste de télévision pour suivre Argentine-France.

Quand une légende de la NFL rend hommage à Mbappé

Ce dernier est une immense star de la NFL et est considéré aux Etats-Unis comme l'égal d'un Michael Jordan.

Le quarterback des Tampa Bay Bucaneers a remporté sept fois le SuperBowl, la finale de la NFL, le championnat de foot US des Etats-Unis, ce qui constitue un record dans l'histoire de ce sport.

Brady est également une star outre-Atlantique pour son mariage avec le célèbre mannequin brésilien Gisèle Bündchen.

Après la finale perdue par la France (3-3 après prolongation, victoire 4-2 des Argentins aux tirs au but), Tom Brady a tenu à rendre hommage à Kylian Mbappé lors d'un entretien qu'il a donné au podcast Let's Go.

Brady s'identifie à Mbappé

« J'ai beaucoup plus d'empathie pour les gars qui investissent beaucoup de temps et d'énergie et dont les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur de football. Ça peut arriver à n'importe qui dans son travail. Cela pourrait arriver à une personne qui travaille chez UPS (l'équivalent de la poste aux Etats-Unis, n.d.l.r). Cela pourrait arriver à une personne qui travaille dans l'armée. Cela pourrait arriver à une personne qui travaille dans un magasin. C'est ce qui est arrivé à Kylian Mbappé, qui a marqué trois buts en (finale) de la Coupe du monde. Et vous savez quoi ? L'équipe (de France) n'a pas gagné », a confié Brady.

« C'est la vie. On ne peut pas toujours gagner et personne n'a la garantie qu'il va gagner car personne ne sait ce qu'il va lui arriver dans la vie. Chaque jour est un nouveau jour et il faut toujours essayer d'en faire le meilleur jour possible », a ajouté Brady.

Depuis son triplé en finale, Kylian Mbappé a reçu des hommages de nombreux sportifs à travers le monde dont celui du basketteur français Victor Wembanyama.