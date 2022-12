Wembanyama, le prodige du basket français, encense Mbappé

Le prodige du basket-ball français, Victor Wembanyama est sous le charme du prodige du football français, Kylian Mbappé.

Le sport français possède actuellement le meilleur footballeur au monde en la personne de Kylian Mbappé et devrait bientôt pouvoir se vanter d'avoir le meilleur basketteur de la planète : Victor Wembanyama.

A seulement 18 ans (il est né le 4 janvier 2004 au Chesnay, dans les Yvelines), Victor Wembanyama affole les compteurs en Pro A (l'équivalent de la Ligue 1 au basket-ball) et du haut de ses 2,19 mètres, il est promis à la première place de la Draft de la NBA (le célèbre championnat des Etats-Unis de basket-ball) en 2023.

Wembanyama loue la « grandeur » de Mbappé

Passionné de football, sport qu'il a pratiqué au poste de gardien de but avant de bifurquer vers le basket, Victor Wembanyama a été un grand supporter des Bleus pendant toute la Coupe du monde 2022.

Celui qui est surnommé « Wemby » a d'ailleurs été impressionné par Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition avec 8 buts en 7 matches, dont un triplé historique en finale

« Mbappé n'a pas besoin d'être forcément une source d'inspiration pour qu'on reconnaisse sa grandeur. Ça saute aux yeux à quel point il est grand et il n'y a que les personnes qui sont dans le déni qui ne peuvent pas ou ne veulent pas le reconnaître », a confié Wembanyama à nos confrères du Parisien.

Wembanyama fier d'être comparé à Mbappé

Victor Wembanyama est d'ailleurs considéré en France comme le « Mbappé du basket-ball » et il est fier de cette comparaison : « C'est plutôt flatteur d'être comparé à lui, non ? Il y a pire. Je peux comprendre les comparaisons, mais nous devons écrire tous les deux notre propre histoire et pour lui comme pour moi, même s'il a pris un peu d'avance, beaucoup de choses sont encore à écrire. […] Pour ma part, la chose qui importe est d'écrire ma propre histoire sans prêter attention aux limites qu'on peut se mettre soi-même et qu'on peut nous imposer. »

Dans les colonnes du Parisien, Wembanyama a ensuite confié qui était le gardien de but qui l'inspirait : « Avant, pour être honnête, le joueur que je suivais le plus, c'était (Manuel) Neuer, le gardien du Bayern et de la sélection allemande. Parce que quand je jouais au foot, j'étais gardien. C'était lui mon joueur préféré. […] Cela dit, j'aimais aussi beaucoup Ronaldinho. »