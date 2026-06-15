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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Imam Ashour : « Nous ne serons pas de simples invités d’honneur à la Coupe du monde. »

Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
Coupe du monde
E. Ashour
Belgique
Égypte
É.-U.

La star de l’Al-Ahly affiche son mécontentement après le match nul face à la Belgique.

Imam Ashour, le milieu de terrain vedette de l’équipe d’Égypte, affichait un air abattu après le match nul des Pharaons face à la Belgique (1-1), lundi soir, lors de la première journée du groupe 7 des qualifications pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’homme du match, auteur de l’ouverture du score à la 19^e minute et auteur d’une performance complète tant défensivement qu’offensivement, a cédé sa place au défenseur Rami Rabia à la 71^e minute.

Au micro de « BeIN Sports », il a confié : « Nous ne sommes pas satisfaits du résultat, nous avons livré un grand match face à la Belgique. Je remercie tous les joueurs pour leur performance et le staff technique pour la gestion de la rencontre. »

La star d’Al-Ahly a ajouté : « Nous voulions gagner, mais malheureusement nous avons gâché de nombreuses occasions et nous avons finalement concédé le match nul. Je tiens également à remercier les supporters qui sont venus nous soutenir tout au long du match. »

« L’Égypte est une grande nation, nous comptons de nombreux joueurs de talent, dont deux des meilleurs au monde, Mohamed Salah et Omar Marmoush. Nous avons la motivation nécessaire pour briller dans cette Coupe du monde. »

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Il a conclu : « Nous ne sommes pas venus pour faire de la figuration. Nous voulions gagner aujourd’hui, mais nous nous rattraperons lors des deux prochaines rencontres pour valider notre qualification. »

Les Pharaons affronteront la Nouvelle-Zélande puis l’Iran lors des deuxième et troisième journées de la Coupe du monde.

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