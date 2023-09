"Ils ont tué la Liga !", Lewandowski pète un câble

LaLiga a souvent été critiquée pour la qualité de son arbitrage.

Nombreux sont ceux qui pensent que les arbitres ne sont pas à la hauteur, et les joueurs entrent parfois dans cette catégorie.

La saison dernière, Jose Gaya et Sergio Canales ont tous deux été exclus pour quatre matches après avoir critiqué les arbitres après les matches, Antonio Mateu Lahoz, aujourd'hui retraité, ayant subi les foudres de ce dernier.

Robert Lewandowski, qui est passé de la Bundesliga à la LaLiga l'été dernier en rejoignant le FC Barcelone, a donné son avis sur le niveau de l'arbitrage dans le football espagnol à Meczyki.pl et Eleven Sports, et on peut dire qu'il ne s'est pas retenu. Il a également commenté l'état actuel du championnat dans son ensemble.

"LaLiga n'est pas assez attrayante et offensive. Les arbitres sont en train de tuer le championnat."

Il y aura sans doute beaucoup de gens qui seront d'accord avec Lewandowski, même s'il y a un certain caractère que la LaLiga possède grâce aux différents styles de jeu que la ligue a. Quant à la situation de l'arbitrage, le débat se poursuivra pendant un certain temps.