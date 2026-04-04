« Ils ont essayé et ont échoué »… Anwar Al-Ghazi réduit au silence la direction de Mayence par la force de la loi

La star néerlandaise Anwar El Ghazi a remporté sa bataille juridique contre son ancien club allemand, Mayence 05, après que le tribunal a rendu un jugement en sa faveur annulant la résiliation de son contrat, intervenue en 2023 à la suite de ses publications en faveur de la Palestine.

Le club allemand avait résilié le contrat d'Al-Ghazi après qu'il eut publié sur son compte Instagram des messages exprimant son soutien au peuple palestinien, à la suite des événements du 7 octobre 2023, ce que la direction de Mayence avait alors qualifié de « prise de position politique inacceptable ».

Mais selon le site « Al Jazeera Net », la justice allemande a estimé que la décision du club violait le droit du joueur à la liberté d’expression et a condamné Mayence à verser 1,7 million d’euros à titre de compensation pour les salaires impayés, après que le club eut perdu son dernier recours devant le tribunal.

À la suite du verdict, El Ghazi a exprimé sa joie face à cette victoire sur la plateforme « X », adressant un message cinglant à la direction de Mayence dans lequel il a déclaré : « Ils ont encore essayé et ils ont encore échoué », en référence aux tentatives répétées du club pour faire annuler le jugement. Il a ajouté : « Leur dernier communiqué est plein d’illusions… Je n’accepterai jamais que l’on muselle ceux qui défendent la justice et l’humanité. »

Le joueur néerlandais d’origine marocaine a réaffirmé son soutien à la cause palestinienne, précisant que la somme qu’il percevrait à l’issue de cette affaire serait reversée pour venir en aide aux enfants de Gaza.

De son côté, le club de Mayence a publié un communiqué laconique dans lequel il a affirmé respecter la décision du tribunal, indiquant que les agissements de El Ghazi « n’étaient pas suffisants pour justifier une résiliation immédiate du contrat », marquant ainsi un revirement clair par rapport à sa position antérieure.