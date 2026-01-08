"Ils ne m'ont pas payé", cet ancien coach du Barça dénonce

Le technicien de 67 ans s'est exprimé sur ce délai exorbitant, tout en faisant une révélation fracassante concernant un autre litige juridique en cours avec un autre club de Liga, qui le contraint à patienter depuis près de trois ans.

La relation tumultueuse de Quique Setién avec le FC Barcelone s'est officiellement terminée sur le terrain en août 2020, mais le règlement financier n'a été finalisé que récemment. S'exprimant sur les ondes de la radio espagnole El Larguero (Cadena SER), l'entraîneur cantabrique a confirmé que le chapitre concernant son salaire était enfin clos, malgré un retard qui met en lumière les graves problèmes de trésorerie qui ont affecté le club ces derniers temps.

Après son limogeage, Setién aurait entamé des poursuites judiciaires pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues, rejoignant ainsi une liste de créanciers qui dressait un tableau sombre de la situation financière du club. Cependant, l'entraîneur insiste sur le fait qu'il n'a plus aucun grief concernant cette dette.

« Le Barça a mis trois ou quatre ans à me payer », a avoué Setién. « Tout est réglé. Ils ont honoré tous leurs paiements et ne me doivent plus rien. »

Le passage de Setién sur le banc du Camp Nou fut bref, chaotique et finalement voué à l'échec par des circonstances largement indépendantes de sa volonté. Nommé en janvier 2020 pour remplacer Ernesto Valverde en cours de saison, il avait pour mission de restaurer l'ADN du club et son style de jeu attrayant. Mais il a trouvé un vestiaire en ruine et une structure interne en pleine déliquescence.

Son mandat n'a duré que sept mois, s'achevant brutalement en août 2020. Durant cette période, il a dirigé 25 matchs, pour un bilan de 16 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Bien qu'il ait mené l'équipe à la deuxième place de la Liga, cédant le titre au Real Madrid après le confinement, son mandat reste presque exclusivement marqué par sa conclusion catastrophique : la défaite historique 8-2 face au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions à Lisbonne.

Il a hérité d'un effectif non seulement vieillissant, mais aussi décimé par les blessures qui ont longtemps miné le FC Barcelone. Luis Suarez a subi une opération du genou quelques jours seulement avant la nomination de Setién, l'éloignant des terrains pendant des mois, tandis qu'Ousmane Dembélé s'est déchiré les ischio-jambiers peu après, laissant le nouvel entraîneur avec une attaque improvisée et l'obligeant à recruter en urgence Martin Braithwaite. Ces problèmes physiques, conjugués au déclin général du niveau physique de l'équipe, ont mis Setién en difficulté face au pressing intense du Bayern Munich.