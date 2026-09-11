Le Brésilien Raphinha, attaquant du Barça, a reçu une double reconnaissance au cours d'une semaine marquée par l'annonce de la liste des trente nommés pour le Ballon d'Or, après avoir été retenu dans l'équipe type de la première journée de la Ligue des champions, au moment même où il était sacré meilleur joueur du championnat espagnol pour le mois d'août.

La sélection de Raphinha dans l'équipe de la semaine résulte d'une décision des observateurs techniques de l'Union européenne de football, l'« UEFA », en reconnaissance de sa prestation remarquée face à Feyenoord, après avoir inscrit deux buts, le premier étant remarquable puisqu'il est venu au terme d'un dribble d'une grande habileté qui a éliminé deux défenseurs de la formation néerlandaise.

L'« UEFA » a salué la prestation du capitaine du Barça, précisant qu'il avait mené le pressing offensif avec intensité et s'était projeté derrière la ligne défensive pour créer le danger, sans oublier ses déplacements et ses passes entre les lignes, avant de couronner son apparition par deux buts.

Aux côtés de Raphinha, l'équipe comptait trois joueurs ayant déjà porté le maillot du Barça : Sergiño Dest, joueur du PSV Eindhoven, Marc Bartra, joueur du Real Betis, auteur d'un doublé face à Stuttgart, et Ferran Torres, attaquant du Paris Saint-Germain, qui a inscrit un triplé dans les filets du Slovan Bratislava au Parc des Princes.

De son côté, Raphinha a obtenu une autre reconnaissance de la part de la Ligue de football espagnole, « La Liga », après avoir été désigné meilleur joueur du mois d'août, à la suite du solide début de saison qu'il a réalisé avec le Barça.

L'attaquant brésilien a inscrit 8 buts en 5 matches toutes compétitions confondues, dont 6 buts en 4 matches de championnat espagnol, avec un doublé face à Elche, un but face à l'Athletic Bilbao, un doublé face au Rayo Vallecano et un but face à Valence.

Cette double reconnaissance pour Raphinha est intervenue alors que son nom, tout comme celui de Pedri, était absent de la liste des trente nommés pour le Ballon d'Or.