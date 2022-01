"Ils étaient méchants" : Quand Zidane ignorait Rothen en Bleus

Zinédine Zidane et Bixente Lizarazu font partie des incontournables de l’équipe de France 1998, championne du monde puis d’Europe deux ans plus tard. Deux titres majeurs qui leur ont offert une incontestable légitimité en sélection, et permis quelques comportements pas toujours sympathiques. Patrice Evra et Jérôme Rothen peuvent en témoigner.

"Liza me fait un regard noir et dit : ‘On t’a dit que j’avais pris ma retraite ?’"

À l’occasion de la sortie de son autobiographie "I love this game", l’ancien latéral gauche a été reçu par son ancien coéquipier à l’AS Monaco, Jérôme Rothen, sur RMC. L’occasion pour les deux finalistes de la Ligue des Champions - édition 2004 - de raconter l’envers du décor avec les champions du monde, pas vraiment accueillants.

Evra d’abord, sur Lizarazu. "C’était juste avant la finale de C1. D’ailleurs, j’en chambrais certains en leur demandant si ils voulaient des places pour la finale (rires), a raconté l’ancien de MU. Et un jour, Thierry Henry me prend par le bras et regarde Liza puis lui dit : ‘Eh Liza, elle est là la relève, hein !’. Liza me fait un regard noir et dit : ‘On t’a dit que j’avais pris ma retraite ?’".

Zidane et Rothen, acte II

"Après, il m’a jamais salué. Alors que je n’ai aucun problème avec lui. Je le respecte, lui et sa carrière. La blague d’Henry était de mauvais goût, mais bon…", a poursuivi Evra, rejoint par Rothen : "Tu as raison, Pat’. Il ne faut pas se mentir. Moi, j’ai joué un peu avant avec les champions du monde 1998, et je peux confirmer qu’ils n’étaient pas sympas…"

Evra à Rothen : "Tu te rappelles de Zizou (rires) ? Je peux raconter ? Il était en train de faire ses soins. Moi, je lui dis bonjour. Jérôme arrive, fait pareil et… même pas il le calcule, a raconté le latéral gauche, hilare. Je me suis dit OK, welcome… C’est vrai qu’ils étaient méchants." Pour rappel, il existait un précédent entre le N°10 et le milieu gauche, lorsque le premier a insulté le second pendant le quart de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Monaco, justement en 2004.