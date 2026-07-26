Selon ces informations, la stratégie du joueur prévoit désormais, d’ici à la fin juillet ou au plus tard au début du mois d’août, de faire un nouveau geste public, comme une déclaration forte, et de chercher à nouveau un entretien direct avec la direction du club de l’Atlético.

Selon le rapport, Alvarez se sent trahi par son employeur actuel. La direction du club lui avait assuré qu’elle entamerait des négociations en cas d’offre correspondante. Mais cela ne s’est pas produit lors de l’approche de Barcelone.

Le Barça avait déjà soumis une offre officielle à l’Atlético. Toutefois, l’offre de 100 millions d’euros a été accueillie par une fin de non-recevoir de la part des dirigeants du club de la capitale. Comme les Espagnols font bloc et que l’attaquant dispose, dans son contrat courant jusqu’en 2031, d’une clause libératoire astronomique de 500 millions d’euros, Alvarez voit la nécessité de passer lui-même à l’action.

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Julian Alvarez veut absolument rejoindre le FC Barcelone

Dès la Coupe du monde, l’attaquant avait clairement affiché ses intentions de départ. À l’époque, il avait déclaré : « J’ai parlé avec les dirigeants du club, avec ceux à qui je devais parler. Je pense qu’un transfert est la meilleure solution pour tout le monde, et je veux réaliser mon rêve. »

Un transfert vers d’autres prétendants comme Arsenal n’est pas un sujet pour l’Argentin. Un accord potentiel avec les Londoniens, dans lequel Viktor Gyökeres devait apparemment être inclus selon les rumeurs, a capoté, car Arsenal a déplacé ses priorités vers Vinicius Junior du Real Madrid.

À Barcelone, la direction sportive comme le staff technique voient en Alvarez le renfort idéal. Le Barça ne formulera toutefois de nouvelles offres que lorsque le joueur, par ses actes, aura relancé une situation de négociation dans l’impasse. La reprise de l’entraînement à l’Atlético sous les ordres de Diego Simeone est fixée au 10 août.