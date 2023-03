"Il travaille pour le PSG… et le Celta" : Luis Fernandez s’interroge sur Luis Campos

Dans L’Équipe, Luis Fernandez a exhorté Luis Campos à se concentrer sur le Paris Saint-Germain, et à être moins "intrusif" avec Christophe Galtier.

Le Paris Saint-Germain va mal, et sa mauvaise période actuelle s’explique de différentes manières. Pour certains supporters, c’est avant tout la direction qui est à pointer du doigt, du président Nasser Al-Khelaïfi à son "conseiller sportif" Luis Campos.

La double casquette dérange

Un avis que semble partager Luis Fernandez, véritable légende du club parisien, notamment en ce qui concerne le directeur sportif officieux du club de la capitale, qui ne peut prétendre à ce titre en raison… de son engagement avec le Celta Vigo.

"La question est : quelle est la place de Campos ? (...) Il descend sur le bord du terrain (contre Lille, 4-3, le 19 février, ndlr), on le voit donner des consignes. Ce n'est pas sa place. Sa place est de faire le recrutement, du scouting. Mais il travaille pour le PSG et aussi pour le Celta Vigo...", a d’abord souligné l’ancien milieu de terrain du PSG et des Bleus dans L’Équipe.

Campos trop intrusif ?

"Il doit se concentrer uniquement sur le PSG. Et Campos est peut-être trop intrusif. Ont-ils pris la mesure de ce que c'est d'entraîner et diriger le PSG ? La clé, c'est la relation Campos-Galtier. Aujourd'hui, quelque chose ne fonctionne pas", a conclu l’ex-joueur et entraîneur parisien.