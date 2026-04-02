Il succédera à Henk de Jong, qui entame la saison en Eredivisie avec Cambuur

Johan Plat devient l'entraîneur principal du SC Cambuur en VriendenLoterij Eredivisie, rapporte jeudi le Leeuwarder Courant.

Voetbal International confirme également que l'entraîneur de 39 ans succédera à Henk de Jong, qui restera à ses côtés en tant qu'assistant.

Plat va signer un contrat de deux ans à Leeuwarden. Il travaillait dernièrement au CD Castellón, en deuxième division espagnole.

Il y a d'abord été l'adjoint, puis le successeur de Dick Schreuder, qui connaît aujourd'hui le succès au NEC Nimègue.

En tant que joueur, Plat a évolué au FC Volendam, au FC Zwolle, au FC Dordrecht, au FC Oss, au Telstar, au Hansa Rostock et au Roda JC.

En tant qu'entraîneur principal, le natif de Volendam a dirigé le VV Katwijk, le Jong FC Volendam et Castellón. Depuis septembre 2025, Plat était sans club dans le football professionnel.

Sous la houlette de De Jong, Cambuur occupe actuellement la deuxième place de la Keuken Kampioen Divisie et est déjà assuré de monter en division supérieure. L'entraîneur expérimenté estime que l'été prochain sera le moment idéal pour prendre un peu de recul.