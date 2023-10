"Il se gave de Kebabs !", un joueur de Dortmund attaqué sur son régime

Niklas Sule a vu son régime alimentaire critiqué par Markus Babbel.

L'international allemand a toujours été un défenseur central costaud, mais cela ne l'a jamais empêché de jouer pour Hoffenheim, le Bayern Munich et Dortmund. Sule a également obtenu 49 sélections en équipe nationale.

Babbel, qui faisait partie de l'équipe d'entraîneurs d'Hoffenhein en 2012 lorsque Sule faisait ses classes dans les équipes de jeunes du club, estime que le joueur de 28 ans manque de discipline en dehors du terrain.

Babbel a parlé à Sport1 des habitudes alimentaires douteuses de Sule : "Sule est bon, mais pas très bon. Je pense qu'il a des problèmes de discipline pour tout faire correctement. Quand on a trois ou quatre kilos de plus sur soi, on le remarque à ce niveau. Il a également été question de manger des pizzas six fois par semaine et des kebabs huit fois. Cela ne marche pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas le faire du tout. Parfois, on a besoin d'une gâterie, c'est très bien. Mais on ne peut pas le faire tous les jours".