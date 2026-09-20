Mark Casado, la pépite du Barça, actuellement prêtée au Deportivo La Corogne, a été contrainte de quitter la pelouse après une demi-heure de jeu lors du match de son équipe face au Real Betis, à la suite d'une grave blessure à l'épaule.

La blessure de Casado survient au moment où Andreas Christensen, joueur du Barça, s'est blessé au quadriceps de la cuisse gauche lors du match contre le Séville, hier samedi, dans le cadre de la septième journée de Liga. De son côté, Juan Garcia, gardien du club catalan, s'est blessé au ménisque du genou droit lors de la rencontre face au Racing Santander.

Le journal Sport a rapporté que Casado est mal retombé après un choc avec le joueur du Real Betis, Marc Roca, ce qui a suscité l'inquiétude.

Casado a été contraint de quitter la pelouse, visiblement en proie à la douleur, et Diego Villares est entré à sa place.

Les premières impressions ne sont guère rassurantes. Après le choc, Casado a été entendu dire aux médecins de son équipe « c'est cassé », en référence à la clavicule. Il a désigné son épaule droite et a immédiatement demandé à être remplacé.

Casado avait disputé ses premières minutes avec l'équipe lors de la victoire spectaculaire face à Villarreal au stade de la Cerámica, avant de connaître sa première titularisation lors du match nul contre Getafe.

Il faudra attendre les examens médicaux et la publication du rapport du Deportivo La Corogne pour connaître avec précision la gravité de la blessure de Casado à l'épaule.

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