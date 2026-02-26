"Il s'enflamme trop", le capitaine du Barça déballe tout sur Raphinha

Garcia est également revenu sur les deux défaites face à Gérone et à l'Atlético Madrid, son rôle de leader et les subtilités du vestiaire.

Après ces deux revers, survenus de manière similaire, l'inquiétude a été palpable au Barça, Hansi Flick semblant à court de solutions. Son style de jeu agressif a piégé ses joueurs, et certains ont même laissé entendre qu'ils aspiraient à plus de pragmatisme. Garcia a souligné que la cuisante défaite face à l'Atlético Madrid était due à la combinaison de plusieurs facteurs.

« Contre l'Atlético, tout s'est mis en place en première mi-temps. C'était une question d'intensité et d'attitude. En demi-finale de Coupe du Roi, nous aurions dû aborder le match avec un état d'esprit différent. Le but refusé et les sept minutes de temps additionnel nous ont vraiment énervés. Contre Gérone, nous avons beaucoup souffert ; c'était un match frénétique, intense et ouvert. Ils sont forts à domicile avec le ballon. Cette semaine a été l'occasion de discuter de beaucoup de choses et de progresser. Contre Levante, l'équipe a fait le nécessaire », a-t-il déclaré à MD.

« Jouer tous les trois jours ne laisse souvent pas le temps d'analyser les choses, car il y a toujours un match pour modifier ce qui a été fait auparavant. Ces deux semaines plus calmes nous ont permis de discuter, de nous entraîner davantage, de consolider notre approche, et je pense que cela a été positif. »

Malgré ses 25 ans seulement, Garcia est l'un des joueurs les plus expérimentés du FC Barcelone, un rôle dans lequel il excelle. On lui a demandé s'il lui était déjà arrivé de devoir recadrer certains de ses jeunes coéquipiers.

« Je ne le dirais pas comme ça, mais la confiance qui règne entre nous fait qu'à un moment donné… Raphinha, par exemple, qui a un tempérament assez vif, si jamais on a une dispute, on en a une. Ça ne dégénère pas ; on s'aime toujours. Je pense que c'est positif qu'on puisse se dire les choses telles qu'elles sont. »

« Dans un vestiaire, il y a un temps pour tout, et il faut aussi apprendre à connaître ses coéquipières. Certaines se détendent avec une ou deux blagues ; d'autres ont besoin d'un message positif, de quelque chose qui leur remonte vraiment le moral. On est toutes différentes, et c'est quelque chose que j'apprécie. »