Les propos de Rodri, milieu de terrain du Barça, adressés à son coéquipier Pau Cubarsi lors du match face à Valence, dimanche dernier, ont révélé son opinion sur la faible résistance des locaux, alors que le Barça menait sur un score de trois buts à zéro.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Rodri a appris deux choses après avoir disputé pour la première fois comme titulaire avec le club catalan en Liga, un championnat qu'il a retrouvé après sept saisons passées en Premier League anglaise.

Le journal a souligné que la première chose est que tous les matchs à l'extérieur en Angleterre présentent un certain degré d'intensité et de résistance de la part des locaux, mais que Rodri n'a pas constaté la même chose en Liga.

Quant à la seconde chose, c'est qu'il existe en Espagne des émissions de télévision prêtes à tout capter, et qu'il vaut donc mieux parler avec ses coéquipiers en se couvrant la bouche, sur le terrain comme en dehors.

Le quotidien espagnol a expliqué que ce qui se passe apprend à Rodri qu'on ne lui pardonnera pas d'avoir choisi de jouer avec le Barça alors que le Real Madrid souhaitait également le recruter.

Rodri a oublié ces deux choses dimanche au stade de Mestalla, lorsqu'il a été remplacé par Marc Bernal à la 62e minute, alors que le score indiquait une avance de Barcelone de trois buts à zéro, dans un match qui s'est terminé par une victoire du club catalan 5-0.

Rodri s'est assis sur le banc des remplaçants aux côtés de Pau Cubarsi, remplacé par Christensen au même moment, et s'est retrouvé à confier à son coéquipier ce qu'il voyait dans le match.

Rodri a dit à Cubarsi, dans quelques-uns de ses commentaires qui ne se sont pas enchaînés mais sont venus par intervalles, alors qu'il était assis sur le banc des remplaçants sans se couvrir la bouche : « Très faibles, ceux-là... Très faibles. Ils sont vraiment mauvais, mon vieux. Ils sont extrêmement mauvais. Comment ont-ils terminé la saison dernière au classement ? Ils n'ont pas dépassé le milieu de terrain en seconde période... »

Les caméras du réseau « Movistar Plus » ont capté ces mots, et il est désormais laissé au public d'évaluer si ses propos constituent un manque de respect ou une simple franchise excessive dans une conversation privée.



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