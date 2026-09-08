« Nous communiquons de manière très claire depuis le début, désormais depuis plus de quatre mois. Il reste encore des marchés ouverts. On va voir ce qui se passe », avait déclaré le patron du sportif du Bayern, Max Eberl, après le 0-0 contre Schalke, interrogé sur l’avenir de Sacha Boey.

Mais ces marchés, comme par exemple en Arabie saoudite, sont eux aussi fermés depuis dimanche, et le latéral droit est toujours sous contrat avec le champion record d’Allemagne. Le départ souhaité du joueur de 25 ans semble donc avoir définitivement capoté.

Un transfert vers la Suisse (marché des transferts encore ouvert jusqu’au 8 septembre) ou vers la Grèce (date limite le 15 septembre) resterait certes théoriquement possible, mais il paraît plutôt improbable au vu des attentes sportives et financières du joueur.

Selon les informations de Bild, le Bayern était déjà en discussions avec des clubs saoudiens au sujet d’un possible transfert de Boey, qui était globalement ouvert à un départ vers le désert. Mais au final, le transfert n’a pas abouti.

Le Français n’a pas de perspective à long terme à Munich sous les ordres de Vincent Kompany. Son contrat avec le champion record court encore jusqu’en 2028. Eberl avait déjà publiquement désigné Boey comme candidat au départ en juillet, au même titre que Joao Palhinha et Bryan Zaragoza, qui ont depuis quitté le club.

Le directeur sportif Christoph Freund avait de son côté récemment annoncé vouloir réintégrer tout à fait normalement le défenseur dans l’équipe en cas de maintien à l’Isar, après qu’il s’était récemment entraîné individuellement en raison de discussions avec d’autres clubs.

« Si cela se passe ainsi, que tous les marchés sont fermés et qu’il reste ici, alors il fera tout à fait normalement partie de notre équipe », a déclaré Freund. Boey s’est « toujours comporté de manière irréprochable, il a réalisé une super préparation ».