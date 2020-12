"Il rend les choses plus excitantes" - Messi salue son rival Oblak comme "l'un des meilleurs gardiens de but du monde"

L'international slovène est une présence essentielle au sein de l'équipe de Diego Simeone et l'Argentin dit que c'est un plaisir de jouer contre lui.

Lionel Messi a fait l'éloge du gardien de l'Atletico Madrid, Jan Oblak, le saluant comme "l'un des meilleurs gardiens de but du monde" tout en admettant qu'il savoure le défi d'essayer de lui marquer un but quand il l'affronte. L'international slovène, qui a rejoint l'équipe de Diego Simeone depuis en 2014, s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens du monde ces dernières années et reste un acteur clé pour Los Rojiblancos.

Plus tôt cette année, il est devenu le gardien de but ayant réalisé 100 cleans sheets en avec le moins de matchs, battant le record précédent de Miguel Reina. Il a également repris là où il s'était arrêté ce trimestre, après avoir réussi à ne pas encaisser de but lors de neuf de ses 13 matches au plus haut niveau cette saison, pour aider à faire de l'Atletico de véritables prétendants au titre contre ses rivaux et détenteurs actuels du titre, le .

Il a concédé le moins de buts du championnat d' - seulement cinq - alors que seuls trois gardiens de but ont effectué plus que ses 39 arrêts. Cela lui donne un pourcentage d'arrêts de 88,1%, confortablement devant Yassine Bounou à la deuxième place, le gardien de but du FC Séville sauvant un peu moins de 80% des tirs qu'il a dû faire face. Un très bon pourcentage que ce soit pour le Slovène ou le portier sévillan.

Dix buts face à Oblak

Jan Oblak a effectué quatre arrêts lorsque l'Atletico Madrid a battu le Barça 1-0 le mois dernier, Lionel Messi étant incapable de trouver un moyen de franchir le mur slovène - et la forme de l'ancien de Benfica a mérité les applaudissements de l'Argentin, qui lui a offert des éloges sans équivoque en tant qu'un de ses meilleurs adversaires. "C'est agréable de se faire face", a déclaré le joueur de 33 ans à Bud Football.

"Il est l'un des meilleurs gardiens de but du monde en ce moment, et c'est toujours bon de se battre contre les meilleurs. C'est une motivation supplémentaire de pouvoir ou d'essayer de marquer un but, avec ce que cela signifie et à quel point c'est difficile, comme il le prouve à chaque match qu'il joue", a indiqué le numéro 10 du Barça qui a déjà marqué dix fois face au Slovène depuis l'arrivée de ce dernier en Espagne.

"Donc, c'est agréable de le voir dehors mais aussi de l'affronter dans les matchs. Cela les rend plus excitants", a conclu Lionel Messi. Le prochain match du aura lieu contre mardi, tandis que l'équipe de Diego Simeone affrontera un jour plus tard. Pour rappel, le Barça est seulement cinquième de avec huit points de retard sur les Colchoneros, mais avec un match en plus que la formation de Jan Oblak.