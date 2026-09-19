Fermín López, milieu de terrain du Barça, a salué le niveau affiché par l'équipe lors de la victoire face à Séville au stade Ramón Sánchez Pizjuán, soulignant la satisfaction des joueurs d'aborder la trêve internationale en tête du championnat et avec un bilan parfait.

Après la rencontre, Fermín a déclaré que le Barça travaillait selon les consignes de l'entraîneur avec un pressing haut dès la perte du ballon, ajoutant : « Nous travaillons tous comme une seule équipe, et nous sommes satisfaits du travail que nous fournissons. »

Le milieu de terrain espagnol a évoqué avec admiration la performance étincelante de Raphinha, auteur d'un triplé pour le deuxième match consécutif, portant son total à 12 buts en 7 matchs et prenant la tête du classement des buteurs de la Liga.

Fermín a dit au sujet de son coéquipier brésilien : « Raphinha nous surprend un peu car il n'avait jamais joué au poste d'avant-centre numéro 9. C'est un joueur excellent qui peut s'adapter à n'importe quel poste offensif, nous lui passons le ballon et il le met au fond des filets. »

Fermín s'est également réjoui de son retour dans la liste de la sélection espagnole, après son absence à la Coupe du monde en raison d'une blessure, affirmant que ne pas participer au tournoi avait été difficile pour lui, mais qu'il se sentait heureux après un bon début de saison et un nouveau retour en équipe nationale.