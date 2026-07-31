Peu importe à quel point on cherche ou à qui l’on demande, personne n’a jusqu’ici comparé Tim van der Leij à Erling Haaland aux Pays-Bas. Pourtant, il avait été dit que lorsque le VfB Stuttgart a recruté l’attaquant de 20 ans du RKC Waalwijk, on le surnommait déjà « Haaland 2.0 » dans le pays voisin. Mais seulement dans les médias allemands.

Bon, les ressemblances physiques ne sont pas tirées par les cheveux, au sens propre du terme. Comme le Norvégien, van der Leij affiche une longue chevelure qu’il dompte avec un bandeau quand il joue. Et il est très grand, avec 1,93 m, soit légèrement moins que l’ancien joueur de Dortmund.

Mais quand on voit jouer van der Leij, il rappelle davantage un ancien de Stuttgart. Car le Néerlandais, malgré sa taille imposante, dispose de qualités excellentes, notamment sur le plan technique, ce qui fait rapidement penser à Nick Woltemade.

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Combien de fois Tim van der Leij a-t-il marqué avant son arrivée au VfB Stuttgart ?

L’attaquant, qui n’a encore évolué dans aucune sélection de jeunes, a coûté 1,2 million d’euros aux Souabes, mais il a malgré tout connu une ascension fulgurante. Van der Leij a autrefois été formé pendant trois ans au PSV Eindhoven, avant de jouer pour le Vitesse Arnhem entre 2017 et 2025. Là-bas, il a inscrit 25 buts en 59 matches officiels avec les U18, U19 et U21.

Comme le Vitesse était menacé de retrait de licence l’été dernier et qu’il était donc disponible gratuitement, Waalwijk, relégué d’Eredivisie, a sauté sur l’occasion. Son transfert vers ce club ascenseur néerlandais, en 2e division, a renvoyé van der Leij dans sa province natale du Brabant-Septentrional, et il s’y est immédiatement illustré.

Certes, Waalwijk, sixième du classement, n’a finalement pas réussi à remonter immédiatement via les barrages, mais si le club est arrivé jusque-là, c’est en grande partie grâce à van der Leij. Il a inscrit 13 buts en championnat et quatre en trois matches de coupe. Ce ratio, ainsi que son développement comme titulaire, ont suffi à lui ouvrir les portes du VfB, où il a signé un contrat jusqu’en 2030.

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« Pas logique » : Tim van der Leij surpris par son transfert au VfB Stuttgart

Là-bas, il est certes d’abord destiné à la deuxième équipe, en 3. Liga, afin de s’habituer à son nouvel environnement. Mais son recrutement a été annoncé via les canaux des professionnels, et van der Leij a en outre posé aux côtés du directeur sportif Christian Genter lors de la signature de son contrat. Le modèle de van der Leij doit désormais être son compatriote Ramon Hendriks, représenté par la même agence. Lui aussi, il y a deux ans, a d’abord évolué avec la réserve, avant de s’imposer en un rien de temps comme titulaire chez les pros.

Pour van der Leij, le saut vers l’Allemagne est de toute façon immense. « Stuttgart II joue en 3. Liga, qui est d’ailleurs aussi un championnat fort. Dans certains clubs, je jouerai devant 20 000 ou 30 000 spectateurs. C’est fou, non ? C’est nettement plus qu’un vendredi soir à Waalwijk », a-t-il récemment déclaré au magazine néerlandais de football Voetbal International.

Dans cet entretien, l’attaquant ambidextre s’est montré très surpris que l’on ait tout simplement remarqué son profil sur les bords du Neckar. Il a utilisé à plusieurs reprises le mot « bizarre » pour décrire son transfert. « Honnêtement, je ne m’attendais évidemment pas non plus à cette étape », a déclaré van der Leij. « Passer des U19 du Vitesse au VfB en seulement un an, cela ne paraît pas vraiment logique. »

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Quelle perspective pour Tim van der Leij au VfB Stuttgart ?

Compte tenu de cela, il a même nourri des doutes quant au fait d’accepter ou non cette offre lucrative. « J’en ai parlé à la maison. Est-ce que tout cela ne va pas un peu trop vite ? Ne vaudrait-il pas mieux encore attendre un peu ? Mais c’était une opportunité tellement formidable que je ne pouvais tout simplement pas la laisser passer. Qui dit qu’ils reviendront la saison prochaine ? Je devais saisir cette chance. C’est ainsi que je l’ai ressenti. »

Il sera intéressant de suivre les perspectives de van der Leij à Stuttgart. Lors de la récente victoire 7-0 en match amical à Balingen, il a déjà disputé 45 minutes avec l’équipe de Sebastian Hoeneß. Après ses premières séances avec l’équipe première, le Néerlandais devrait très probablement également participer au prochain stage d’entraînement à Grassau.

Hoeneß ne dispose pas dans son effectif d’un avant-centre de grande taille et physiquement imposant. Ermedin Demirovic mesure huit centimètres de moins, Deniz Undav même 14 de moins que van der Leij, que son ancien entraîneur à Arnhem, Rüdiger Rehm, a qualifié de « machine » dans les colonnes de la Heilbronner Stimme.

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Les points forts de Tim van der Leij

Comme Woltemade autrefois, van der Leij domine dans le jeu aérien grâce à sa stature, mais il est aussi capable, en tant que point d’appui, de très bien conserver et protéger le ballon. Dans la surface, il a fait preuve à Waalwijk d’une grande détermination et a frappé avec sang-froid, de la tête comme du pied, grâce à un excellent placement. À cela s’est ajouté un pressing convaincant. Une certaine infatigabilité et beaucoup d’énergie caractérisent son jeu.

« Ce qui est fou, c’est que, quand j’étais petit, je disais toujours à mon père que je voulais un jour jouer en Bundesliga », a déclaré van der Leij, qui espère, « si tout se passe bien », intégrer « un jour » l’effectif professionnel : « Peut-être même lors d’un match de Ligue des champions. Ce serait vraiment cool. »

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Tim van der Leij au VfB Stuttgart : une situation comparable à celle de l’an dernier

D’ici là, le chemin reste évidemment encore très long. Très probablement le plus long qu’il ait eu à parcourir jusque-là dans sa carrière. Mais rien n’est exclu, y compris du côté du VfB. Une situation qui devrait sembler familière à van der Leij.

À Waalwijk aussi, il avait en effet été recruté comme deuxième attaquant derrière le numéro neuf déjà établi. Là encore, on disait alors que van der Leij avait encore besoin de temps, avant de voir ensuite. Peu après, il était devenu incontournable et tout le monde parlait de lui. Sauf que, pour la comparaison avec Haaland, personne n’y avait tout simplement pensé aux Pays-Bas.

Tim van der Leij : les statistiques de sa carrière