La star serbe Sergej Milinkovic-Savic a conservé sa bonne habitude face à Al-Ahli, en contribuant ce soir à la victoire de son équipe, Al-Hilal, sur le score de 3-0.

Savic a inscrit le premier but d'Al-Hilal à la neuvième minute du match reporté de la troisième journée face à Al-Ahli, ce mardi, dans le cadre du championnat saoudien Roshn.

Le Néerlandais Summerville a renforcé l'avance d'Al-Hilal avec le deuxième but à la 23e minute, avant que la nouvelle recrue, l'Anglais Ollie Watkins, ne laisse sa première empreinte lors de sa première apparition avec le Zaïm, à la 86e minute.

Le but de Savic a revêtu une signification particulière dans les confrontations entre Al-Hilal et Al-Ahli, puisqu'il est devenu le deuxième but le plus rapide de l'Azraq face à Al-Raqi dans l'histoire du championnat professionnel, à égalité avec le but de Thiago Neves en novembre 2011, tandis que le but le plus rapide dans les confrontations entre les deux équipes reste l'œuvre de Savic lui-même, après qu'il eut fait trembler les filets à la première minute lors de la rencontre d'octobre 2023, selon le réseau Opta.

« Opta » a révélé qu'Al-Hilal n'a jamais perdu un match, toutes compétitions confondues, dans lequel Savic a marqué, le joueur ayant inscrit 45 buts en 41 matchs, au cours desquels l'équipe a obtenu 36 victoires pour 5 nuls.

Fait notable, le même scénario s'applique à Ruben Neves, Al-Hilal n'ayant subi aucune défaite dans les matchs où le joueur portugais a marqué, après qu'il eut inscrit 26 buts en 24 matchs, dont 20 se sont soldés par une victoire d'Al-Hilal et 4 par un nul.

Les données du même réseau ont également montré qu'il s'agit de la septième fois qu'Al-Hilal termine la première mi-temps avec une avance de deux buts ou plus sur Al-Ahli en championnat professionnel.

Elle a ajouté que le Zaïm n'a perdu aucun des six matchs précédents, après avoir obtenu 5 victoires et un nul.

Le nul a été le résultat du dernier match ayant connu ce scénario, lorsque la confrontation entre les deux équipes s'est achevée sur le score de 3-3 en septembre 2025.