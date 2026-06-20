Le gardien algérien Luca Zidane a été vivement critiqué après la défaite 3-0 des Guerriers du désert face à l'Argentine en Coupe du monde 2026.

Avant même d’encaisse ces trois buts signés Lionel Messi, le gardien était accusé de bénéficier d’un traitement de faveur : sa titularisation s’expliquerait avant tout par son lien de parenté avec Zinédine Zidane.

Le site TSA Algérie a relayé ses propos, recueillis par l’émission espagnole « El Chiringuito », où il a répondu à ces accusations.

Le gardien algérien a déclaré : « On me décrit toujours comme le fils de Zidane, cela ne me dérange absolument pas. »

« Être le fils de Zinédine Zidane est une fierté, fait partie de ma vie et de mon parcours de footballeur. J’accepte cette situation et je m’y suis habitué. Cela ne me dérange pas que les supporters m’appellent sans cesse “le fils de Zidane” », a-t-il expliqué.

Il a toutefois réaffirmé qu’il ne tolérait pas d’être taxé d’opportunisme, de ne pas mériter sa place ou de devoir sa carrière uniquement à son nom plutôt qu’à ses performances sur le terrain.

Il a souligné : « Ce qui me dérange vraiment, c’est que certains disent que ce que j’ai accompli au cours de ma carrière de footballeur, c’est grâce au nom et à la réputation de mon père. »

Il conclut : « Évidemment, cela m’agace, mais qu’on me rappelle sans cesse que je suis le fils de Zidane, cela ne me pose aucun problème. »