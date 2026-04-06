Le jeune attaquant Basem Al-Arini a continué à briller avec l'équipe du Taawoun, après avoir inscrit un superbe but contre Al-Kholoud, lors de la vingtième et dernière journée du championnat Joi des moins de 21 ans, malgré la défaite de son équipe sur le score de 1-3, mettant une nouvelle fois en avant ses qualités de buteur et sa détermination à briller même dans les conditions les plus difficiles.

Malgré la défaite de Al-Taawoun, l'équipe s'est directement qualifiée pour les quarts de finale afin de déterminer l'identité du champion, à l'issue du championnat.

Al-Arini est le point fort de la saison de Al-Taawoun, puisqu'il a porté son total à 18 buts en tête du classement des buteurs de la Ligue de l'élite, confirmant ainsi son talent et sa capacité à s'imposer dans l'équipe première de Al-Sukari.

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Il s'agit du quatrième match consécutif au cours duquel Al-Arini marque dans le championnat. Il a en effet trouvé le chemin des filets face à Al-Akhdoud (un but), puis face à Al-Hazm avec un doublé lors de la 17e journée, et a réalisé un triplé lors de la victoire écrasante 4-2 contre Al-Nassr lors de la 19e journée.









Al-Taawoun occupe la quatrième place, avec 36 points au classement de la Ligue saoudienne de football, derrière Al-Nassr (38), Al-Hilal (40) et Al-Ittifaq (41).

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