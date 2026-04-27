« Il n'y a pas de meilleure équipe que le Paris Saint-Germain. »

Le Paris Saint-Germain doit éliminer le Bayern Munich pour retrouver la finale de la Ligue des champions. L’entraîneur Luis Enrique affirme ne pas craindre son homologue allemand, fraîchement couronné champion.

Présent lundi en conférence de presse, l’entraîneur espagnol a souligné que Paris et Munich figurent parmi les meilleures équipes européennes, tant défensivement qu’offensivement.

« Le Bayern possède un léger avantage en matière de régularité, car il a déjà remporté de nombreux matchs cette saison. Mais au vu de ce que nous avons montré en tant qu’équipe, nous sommes au-dessus. Il n’y a pas de meilleure équipe que la nôtre », a-t-il lancé pour monter la pression avant ce choc de Ligue des champions.

« Je l’avais déjà dit après la phase de groupes, alors que nous avions terminé en dehors du top 8. Et je le répète simplement aujourd’hui », déclare l’entraîneur optimiste du PSG, qui, malgré ses éloges, nourrit un profond respect pour l’adversaire de mardi.

« Le Bayern possède de nombreux joueurs de haut niveau et un entraîneur capable de faire ressortir les qualités individuelles de chacun. C’est ainsi qu’il a constitué une véritable équipe », déclare-t-il en rendant hommage à son collègue Vincent Kompany.

S’il salue la forme actuelle de Michael Olise, il refuse de limiter son admiration à l’ancien joueur de Crystal Palace : « J’ai une haute estime pour tous les joueurs du Bayern, pas seulement pour Olise », rappelle l’entraîneur du PSG, vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière.

« J’aime regarder le Bayern, c’est l’une de mes équipes préférées : elle produit toujours un football offensif. Il n’y a pas de favori, car ce genre de matches se joue sur des détails. Mais nous sommes bien sûr très confiants », a conclu l’entraîneur du PSG.