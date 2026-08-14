Il n'est plus milliardaire : Federer encaisse un coup dur

Roger Federer a été l'un des meilleurs joueurs de tennis au monde et il a réussi à diversifier la fortune qu'il a amassée durant sa carrière sur les courts, en l'investissant dans de nombreuses activités commerciales.

Federer est devenu actionnaire de marques de mode, a créé une agence de représentation d'athlètes et a même lancé son propre tournoi de tennis, la Laver Cup.

Le journal « Sport » a indiqué que Roger Federer a perdu son statut de milliardaire, après la chute des actions de la société On Holding, la marque suisse spécialisée dans les chaussures et les vêtements de sport, dans laquelle il détient une participation d'environ 2,5 %.

Cette marque a été l'un de ses plus grands succès commerciaux depuis qu'il s'y est associé en 2019. Federer a acquis un certain nombre d'actions de la société, et son rôle ne s'est pas limité à l'injection de capitaux : il a également participé activement à certaines de ses collections, en contribuant notamment à la conception de plusieurs produits, dont la ligne de chaussures de tennis The Roger.

La participation de Federer dans cette société a atteint une valeur dépassant 500 millions de dollars, mais il y a seulement 4 jours, les actions du fabricant de chaussures ont chuté de 19 %, entraînant pour l'ancien joueur de tennis une perte de plus de 52 millions de dollars sur la valeur de sa participation.

Cet effondrement est survenu après que la société On a annoncé ses résultats financiers du deuxième trimestre, les ventes nettes s'étant révélées inférieures aux attentes.

Selon Forbes, la fortune de Federer est passée d'environ 1,1 milliard de dollars à environ 952 millions de dollars.

Par cette seule baisse du cours de l'action, Federer a perdu au moins 52 millions de dollars sur la valeur de sa participation dans la société.