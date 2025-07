"Il n'est pas Messi", l'avis tranché d'Aguero sur Yamal

Athletic Bilbao vs FC Barcelone

Sergio Agüero estime que Lamine Yamal « mérite le numéro 10 » à Barcelone, mais admet que les comparaisons avec Lionel Messi « ne sont pas utiles ».

Après avoir vu un autre produit de leur célèbre centre de formation La Masia faire ses débuts chez les seniors à 15 ans, le Barça tente de gérer avec prudence Yamal pendant une phase difficile de sa carrière qui présente de nombreuses distractions.





Il est comparé depuis quelque temps au huit fois vainqueur du Ballon d'Or, en tant qu'autre superstar gauchère qui semble destinée à la grandeur, avec des records qui tombent autour du jeune joueur alors qu'il remporte les titres du Championnat d'Europe et de la Liga.

Le joueur international espagnol Yamal a désormais 18 ans, ce qui lui permet de signer un contrat lucratif, tandis qu'un maillot emblématique de Catalogne lui a été remis. L'ancien attaquant du FC Barcelone Aguero a déclaré à Stake.com : « [Le numéro 10 du FC Barcelone] a sans aucun doute une grande valeur symbolique. Il faut penser à Leo, bien sûr, mais aussi à Ronaldinho, Diego [Maradona] et d'autres grands joueurs. Je pense que Lamine mérite le numéro 10, car il a fait preuve de beaucoup de caractère et de talent pour un joueur de son âge. Il a réalisé de belles performances tant à Barcelone qu'en équipe nationale, je dirais donc qu'il a très bien géré la pression jusqu'à présent. »





Agüero a ajouté à propos de la pression qui pèse sur les jeunes épaules de Yamal, qui suit un parcours similaire à celui du plus grand joueur argentin de tous les temps, Messi : « Je ne pense pas que ce genre d'hypothèses ait beaucoup de valeur. Leo a un parcours unique, avec des exploits personnels et collectifs exceptionnels à son actif. Pour Barcelone, il est le meilleur qui ait jamais existé. Ce genre de comparaisons n'est donc pas utile. Lamine doit tracer sa propre voie. Il ne fait que commencer et il a brillamment réussi jusqu'à présent. »