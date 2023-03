"Il n'en a rien à foutre du PSG", le constat terrible sur Messi !

L'avenir à court terme de Lionel Messi continue d'alimenter les débats, en France et à l'étranger.

Alors que son contrat expire le 31 juin, Lionel Messi n'a toujours pas tranché pour son avenir. Le champion du monde 2022 n'a pas encore rempilé. Et si la tendance semblait positive pour une prolongation il y a encore trois mois, ce dossier s'est refroidi dans les hautes sphères du PSG.

"Les supporters vont le comprendre qu'il n'en a rien à cirer ?"

Courtisé en Arabie saoudite et aux États-Unis, Messi voit encore son nom lié au FC Barcelone. Le septuple Ballon d'Or ne manquera pas d'option l'été prochain. Pour Daniel Riolo, ce feuilleton devrait être bouclé depuis longtemps. Le journaliste de RMC estime que Lionel Messi n'est pas impliqué dans le projet du PSG et doit partir à la fin de cette saison.

"Messi, il est cuit et surtout son côté je ne parle pas, je ne dis jamais rien, ça me gave à un point qui est insupportable, a tonné Riolo dans l'After Foot, sur RMC. Ça me gave. Le voir heureux avec l’Argentine, limite sur la piste de danse, je trouve que c’est extraordinaire, mais autant les tergiversations de la rumeur... Ils vont vraiment s’en rendre compte que Messi n'en a rien à foutre du PSG ?".

"Les dirigeants vont enfin ouvrir les yeux qu’il s’en 'balec' du PSG ? Et les supporters vont le comprendre que Messi n’en a rien à cirer et que la chose à faire et de dire au revoir, merci, au revoir ?", a conclu le journaliste. C'est dit...