Patrick Vieira, le nouveau sélectionneur du Sénégal, a mis fin à la polémique concernant l'absence de la star Sadio Mané de sa première liste, en assurant que l'écartement de l'attaquant d'Al-Nassr était dû à un problème physique, et non à une décision liée à son avenir international.

Vieira a surpris tout le monde en dévoilant sa première liste avec le Sénégal, en vue des matches face au Mozambique et à l'Éthiopie lors du coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, sans le nom de Mané.

Vieira a expliqué, lors de sa conférence de présentation aux médias après sa nomination officielle ce vendredi, selon les propos rapportés par le site sénégalais « Seneweb », qu'il avait échangé directement avec Mané avant l'annonce de la liste, indiquant que le joueur pourrait faire son retour au sein des « Lions de la Teranga » lors de la prochaine trêve internationale.

Le technicien français a déclaré : « J'ai parlé avec Sadio au téléphone, il souffre d'un problème physique, et c'est pour cette raison qu'il ne sera pas avec nous lors de ce rassemblement, mais il sera très probablement présent lors du prochain rassemblement. »

Vieira : mon choix pour le Sénégal était dicté par le cœur

Vieira a également abordé les aspects financiers liés à sa prise en main de la sélection sénégalaise, en affirmant que l'argent n'avait pas été le facteur déterminant dans sa décision d'accepter cette mission.

Il a déclaré : « Mon choix a été une décision qui vient du cœur, et non pour l'argent. »

Le technicien français a révélé qu'il n'avait pas longtemps hésité avant d'accepter l'offre de la fédération sénégalaise, après avoir tenu sa première réunion avec le président de la fédération, précisant que le premier échange avait suffi à le convaincre de tenter l'expérience.

Il a ajouté : « Dès la première rencontre qui m'a réuni avec le président de la fédération, j'ai immédiatement accepté de relever ce défi. »

Une génération exceptionnelle derrière la décision de Vieira

Vieira a affirmé que la présence d'une génération remarquable de joueurs sénégalais, ainsi que sa volonté de transmettre l'expérience qu'il a acquise au plus haut niveau, comptaient parmi les principales raisons qui l'ont encouragé à accepter la mission.

Il a déclaré : « Il y avait une génération exceptionnelle de joueurs en train d'émerger, et j'avais une réelle opportunité de mettre mon expérience au plus haut niveau à leur service. »

Le technicien français a poursuivi en assurant que son objectif principal consistait à mettre son expérience au service de la sélection sénégalaise, et à travailler en collaboration avec la fédération pour bâtir un nouveau projet avec les « Lions de la Teranga ».

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