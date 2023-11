"Il mérite le Ballon d'Or", des voix s'élèvent pour Messi en MLS

Le légendaire international argentin a de nouveau été désigné meilleur joueur de la planète en 2023.

Lionel Messi "méritait" de remporter le huitième Ballon d'Or de sa remarquable carrière, estime Thiago Almada, les détracteurs ne cherchant qu'à "passer à la télé".

Ses exploits lors de la Coupe du monde 2022, où il a mené son pays à la gloire mondiale au Qatar, ont fait qu'il était pratiquement impossible pour quiconque de battre Messi pour un autre prestigieux Ballon d'or.

L'article continue ci-dessous

L'attaquant de Manchester City Erling Haaland a fait de son mieux pour combler cet écart, en inscrivant 52 buts lors de la campagne du triplé la saison dernière, et beaucoup ont suggéré que le prolifique Norvégien aurait été le lauréat le plus méritant de la plus grande distinction individuelle du football mondial.

La star d'Atlanta United, Almada, qui joue en club aux côtés de Messi, l'as de l'Inter Miami, en MLS, pense que son compatriote était le principal candidat pour décrocher une autre grande distinction. Almada a déclaré à TyC Sports : "Nous savons tous que Messi méritait le Ballon d'Or, mais il y aura toujours des commentaires de la part de personnes qui veulent passer à la télévision.