"Il lui faut une copine", l'étrange conseil reçu par Lamine Yamal

L'ailier adolescent a été lié à l'influenceur Alex Padilla et, plus médiatisé, à la pop star argentine Nicki Nicole. Ce qui semblait au départ une idylle naissante, surtout avec cette dernière, s'est désormais essoufflé, Yamal confirmant que le couple n'est plus ensemble.

Une romance sous les projecteurs

La relation entre Yamal et Nicole a apparemment débuté aux alentours de son 18e anniversaire en juillet, lorsque la chanteuse est venue le rejoindre. Dès lors, elle est devenue une figure familière à Barcelone, régulièrement aperçue dans les tribunes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Lors d'une victoire écrasante en Ligue des Champions contre l'Olympiacos, Yamal a même envoyé un baiser à la foule après avoir marqué, un geste largement interprété comme une allusion à Nicole. Les fans ont suivi leur vie glamour sur les réseaux sociaux, des dîners intimes en ville à un vol en hélicoptère le long de la côte croate. Début septembre, Nicole a elle-même officialisé leur relation lors d'un événement Desigual, évoquant avec émotion son bonheur et révélant même que Yamal lui avait appris à dire « t'estimo » en catalan.

Nicki a déclaré aux journalistes : « Je suis très amoureuse, très heureuse, comblée. Il m'a appris à dire "t'estimo" (je t'aime) en catalan. »

L'histoire a pris une tournure plus sombre début octobre lorsque des tabloïds espagnols ont affirmé que Yamal avait rencontré secrètement l'influenceuse italienne Anna Gegnoso lors d'un court séjour à Milan. Des publications sur les réseaux sociaux et des vidéos géolocalisées ont alimenté les spéculations, donnant lieu à des accusations d'infidélité qui se sont rapidement propagées en ligne. Yamal a tenu à démentir les rumeurs. S'exprimant à la télévision espagnole, il a insisté sur le fait qu'il n'y avait eu aucune trahison et a précisé que le voyage à Milan avait eu lieu après sa séparation avec Nicole. Il a affirmé avec force qu'il n'y avait eu ni chevauchement, ni tromperie, ni tierce personne pendant leur relation.

S'adressant à Javi Hoyos sur D Corazon (via Sport), Yamal a tenu à clarifier la situation : « Nous ne sommes plus ensemble, et cela n'a jamais été dû à une infidélité. Nous nous sommes simplement séparés, c'est tout. Tout ce qui se dit n'a rien à voir avec notre relation. Je ne lui ai pas été infidèle et je n'ai pas eu de relation avec une autre personne. »