Des rapports de presse récents ont révélé un nouveau développement dans la carrière du jeune crack brésilien Savinho, qui a pris une décision cruciale avant le début de la nouvelle saison.

Savinho ne figurait pas parmi les titulaires de l'effectif de Manchester City la saison dernière, disputant 36 matchs toutes compétitions confondues.

Au total, l'ailier brésilien a joué 1502 minutes, durant lesquelles il a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a confirmé que Savinho a informé la direction de Manchester City de sa volonté de partir lors du présent mercato estival.

Il a poursuivi : « Le crack brésilien souhaite jouer de manière régulière et davantage pour poursuivre son développement technique. La direction de Manchester City est désormais pleinement au courant de sa situation et de son désir, étant précisé que la décision finale concernant cette démarche reste entre les mains du club. »

Il a indiqué que Tottenham surveille de près la situation de Savinho, l'ayant identifié comme l'une de ses cibles principales pour renforcer ses rangs, dans un contexte où des rapports font état d'un suivi du club londonien à l'égard de l'ailier brésilien et de son intérêt pour lui depuis le mois de mai dernier.

Savinho avait rejoint City à l'été 2024 en provenance de Troyes, avant de signer en octobre 2025 un contrat de longue durée le liant aux Citizens jusqu'à l'été 2031.

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