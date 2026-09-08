L’Allemagne va-t-elle perdre avec Erblin Osmani son prochain grand talent ? C’est en tout cas ce qu’affirme indirectement le Dr Faruk Ajeti, ambassadeur de la République du Kosovo en Allemagne et au Danemark, une image publiée sur son compte Instagram montrant le quadragénaire en train de remettre le passeport kosovar au milieu de terrain du Bayern.

« C’est un honneur particulier pour moi d’avoir pu remettre aujourd’hui le passeport de la République à notre talent du Bayern Erblin Osmani et d’annoncer une excellente nouvelle pour le football kosovar : Erblin jouera pour le Kosovo ! », a écrit le politologue dans sa publication.

Ni le joueur lui-même ni son entourage ne se seraient pour l’instant exprimés sur cette publication de vendredi dernier, tandis que Bild rapporte désormais qu’aucune décision définitive concernant l’avenir international du joueur de 17 ans, qui a jusque-là porté les couleurs des U16 et U17 de la DFB, n’a encore été prise.

La prochaine trêve internationale pourrait apporter de la clarté quant à savoir si Osmani jouera à l’avenir pour le pays d’origine de ses parents ou s’il restera finalement fidèle à la DFB. Une très grande carrière est en tout cas promise au Germano-Kosovar.

L’entraîneur du Bayern Vincent Kompany l’avait déjà régulièrement fait s’entraîner avec les professionnels la saison passée et lui a même permis de faire ses débuts en Bundesliga, quand Osmani est entré en jeu à la 87e minute à la place de Leon Goretzka lors de la victoire 4-0 contre l’Union Berlin, pendant la 27e journée.