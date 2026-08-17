Le club français du Stade de Reims a réussi à boucler l'un des transferts de jeunes talents les plus en vue lors de la période de transferts actuelle, après être parvenu à un accord pour engager le Malien Sidou Dembélé, âgé de 18 ans, malgré une concurrence féroce de plusieurs grands clubs européens, au premier rang desquels Chelsea, Manchester United et Barcelone.

Selon le site « Foot Mercato », Dembélé signera le premier contrat professionnel de sa carrière avec le Stade de Reims, après avoir été convaincu par le projet sportif du club français, fondé sur la détection des jeunes talents, leur développement et une progression graduelle vers l'équipe première. Il tranche ainsi une course qui semblait devoir le mener vers l'un des géants du continent.

Dembélé s'est imposé comme l'un des talents montants les plus en vue du football africain, après avoir brillé sous le maillot de la sélection malienne des moins de 17 ans lors de la Coupe du monde qui s'est tenue au Qatar en 2025, où il a inscrit deux buts et délivré 4 passes décisives en 5 matchs, terminant meilleur buteur du tournoi et attirant l'attention des recruteurs des clubs européens.

Son éclat lors du Mondial n'a pas été qu'un simple passage éphémère, puisque le joueur avait déjà remporté le titre de meilleur joueur du tournoi d'Afrique de l'Ouest des moins de 17 ans de la zone « A », disputé au Sénégal, confirmant très tôt qu'il possédait un talent exceptionnel qui a fait de lui l'un des jeunes joueurs les plus suivis du continent africain.

Dembélé a reçu sa formation à la célèbre académie « JMG » de Bamako, fondée par le Français Jean-Marc Guillou, où son talent technique, sa maîtrise du ballon et sa capacité à créer le jeu ont été affinés.

Le joueur gaucher se distingue par une vision de jeu remarquable et une grande habileté dans les duels individuels, en plus de sa capacité à exécuter les coups de pied arrêtés et à passer dans les espaces réduits, autant de facteurs qui lui valent une large estime sur le marché des talents.

Il était naturel que ces qualités se transforment en une bataille entre plusieurs clubs européens : Chelsea a présenté une offre officielle pour s'attacher les services du joueur, tandis que Manchester United, le Red Bull Salzbourg et Fenerbahçe ont manifesté leur intérêt pour le talent malien, avant que Barcelone ne semble le plus proche de conclure le transfert à un stade antérieur.

Mais Reims a réussi à renverser l'équation, après avoir proposé au joueur un projet sportif plus clair, adapté à son âge, et lui offrant l'occasion de progresser à l'écart de la pression d'une exposition trop précoce à la lumière. C'est ce qui a contribué à convaincre Dembélé et son entourage de choisir le club français plutôt que de rejoindre directement l'un des grands clubs.