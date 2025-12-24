Il est trop cher ! Ce joueur qui n'ira pas au Barça

Des informations en provenance d'Espagne suggèrent que les champions en titre ont revu leurs ambitions à la baisse concernant le capitaine de Crystal Palace, en raison de ses exigences salariales. L'international anglais, longtemps admiré à travers l'Europe, est devenu l'un des défenseurs les plus courtisés du marché, mais l'écart financier entre les attentes de Guehi et les limites budgétaires du Barça est désormais considéré comme insurmontable.

Un contrat qui arrive à échéance et un rapport de force qui évolue

Guehi, 25 ans, est sous contrat avec Palace jusqu'à l'été 2026 et a déjà informé le club qu'il ne prolongerait pas son contrat. Cette décision a quasiment scellé son départ, ouvrant la voie à une lutte acharnée entre les grands clubs européens et plaçant Palace dans une position stratégique délicate. Liverpool était proche de s'attacher les services de Guehi l'été dernier, mais le transfert avait capoté de manière spectaculaire le dernier jour du mercato, Palace n'ayant pas réussi à lui trouver un remplaçant. Le FC Barcelone avait fait du renforcement de sa défense centrale une priorité pour 2026. Le directeur sportif Deco et l'entraîneur Hansi Flick s'accordaient sur la nécessité de recruter un défenseur central gaucher expérimenté pour épauler le jeune prodige Pau Cubarsí. Guehi était considéré en interne comme le profil idéal, mais l'enthousiasme s'est depuis estompé.

Selon Mundo Deportivo, le Barça suivait de près Guehi et était en contact avec ses représentants, sachant qu'il pourrait signer un pré-contrat dès la semaine prochaine. Cependant, une fois les dernières exigences salariales connues, les discussions ont été interrompues et n'ont pas repris ces dernières semaines. Le club catalan aurait conclu que l'écart était tout simplement trop important. La situation est similaire à celle du Real Madrid, également intéressé par le défenseur en début de saison, mais qui aurait été tout aussi dissuadé par le coût d'un éventuel transfert.

Guehi étant devenu inaccessible, le FC Barcelone s'intéresse à d'autres défenseurs de haut niveau, même si aucun ne représente une solution miracle. Alessandro Bastoni et Josko Gvardiol sont cités comme options privilégiées, tandis que Nico Schlotterbeck et Pau Torres sont également appréciés. Cependant, chacun d'eux exigerait une indemnité de transfert conséquente, et le budget final du FC Barcelone reste incertain. Ce qui est certain, c'est que tout véritable renforcement de leur défense actuelle représentera un coût financier important.