"Il est nul", Guendouzi massacré en Italie

Radja Nainggolan, ancienne star de la Serie A, a critiqué Matteo Guendouzi pour ses performances décevantes à la Lazio.

Guendouzi a rejoint la Lazio en prêt depuis l'Olympique de Marseille cet été, le club de Serie A ayant l'option de l'acheter à l'été. L'accord a été conclu après que le club italien a vendu Sergej Milinkovic-Savic à Al-Hilal pour 40 millions d'euros (34 millions de livres sterling / 44 millions de dollars), et l'ancien joueur d'Arsenal a eu du mal à remplir sa place.

Avant son départ, l'international serbe avait inscrit 69 buts et délivré 59 passes décisives en 341 matches. Guendouzi a disputé 28 matches avec la Lazio cette saison en Serie A, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.

Il a également été expulsé lors de la défaite 1-0 face à l'AC Milan. Nainggolan, qui a disputé 367 matches en Serie A mais joue désormais en Pologne pour Bhayangkara, ne pense pas être à la hauteur de Milinkovic-Savic. Sur Twitch, il a déclaré : "Guendouzi sait seulement comment se comporter avec Milinkovic-Savic : "Guendouzi ne sait que courir. Pour moi, il est nul. Je le dis comme ça. Est-ce que vous démarrez quelqu'un comme Milinkovic-Savic et le remplacez par quelqu'un comme ça ? Il ne va pas bien, la Lazio va mal. Citez-moi une qualité de ce joueur. Il n'est pas rapide et ceux qui font de l'athlétisme doivent avoir de la résistance. Pour moi, il n'est pas fait pour la Lazio, entre lui et (Alfred) Duncan, je prendrais le milieu de terrain de la Fiorentina à vie. Il n'est pas fort, un point c'est tout. C'est un joueur normal".