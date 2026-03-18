"Il est meilleur que moi", Arbeloa a le succès modeste face à Guardiola

Malgré la domination et l'intelligence de jeu des Merengues tout au long de la rencontre, Arbeloa s'est montré réticent à vanter les mérites de sa stratégie.





Concernant le match lui-même, remporté 2-1 par le Real Madrid, Arbeloa a souligné après la rencontre, auprès du quotidien Diario AS, que son équipe avait compris le facteur clé de la victoire.





« Ils ont joué comme prévu : un pressing haut qui a compliqué la tâche de leurs adversaires. Nous avons manqué de patience avec le ballon, mais c'est facile à dire et encore plus difficile à faire. Et après le penalty, tout a basculé. »





« L'important, c'est d'apprendre à gagner chaque match : engagement, sacrifice et talent. Et surtout, en équipe. Un esprit collectif. »





Le redressement du Real Madrid sous Arbeloa





Depuis sa prise de fonction, le Real Madrid a connu des résultats mitigés sous la direction d'Arbeloa, mais quatre victoires consécutives contre le Celta Vigo, Manchester City (à deux reprises) et Elche représentent leur meilleure série sous sa houlette. Arbeloa a déclaré ne pas être le principal artisan de ce retournement de situation.





« Non. Ce sont les joueurs qui ont fait basculer la rencontre, grâce à leurs efforts et leur talent. Nous avions une excellente équipe en face de nous ; très peu de gens pensaient que nous allions gagner les deux matchs. Merci aux joueurs pour leurs efforts. »





Interrogé sur les changements intervenus ces dernières semaines, Arbeloa a évoqué l'état d'esprit de ses joueurs.





« Je ne pense pas que cela ait été différent des deux derniers mois : travailler dur, essayer de les mettre à l'aise sur le terrain, faire en sorte que tout le monde joue ensemble, ce qu'ils ont réussi à faire. Nous les avons soutenus. » Et leur talent est indéniable ; c'est primordial, et ils l'ont tous bien compris. C'est une belle victoire. Cela continue, mais le prochain revers risque de faire ressurgir les doutes en dehors du terrain. Nous n'y pouvons rien, mais nous continuerons à travailler de la même manière.





« Je n'oserais jamais penser pouvoir battre Pep, quel que soit le domaine. »





En Espagne, Arbeloa a été largement félicité pour avoir apparemment déjoué Guardiola, Fede Valverde et Vinicius Junior se montrant inarrêtables pour Manchester City.





« Je n'oserais jamais penser pouvoir battre quelqu'un comme Pep, quel que soit le domaine. Nous avons gagné grâce au travail acharné des joueurs ; ils ont compris ce que nous attendions d'eux. On analyse l'adversaire et on trouve comment le mettre en difficulté. J'espère que cela renforcera notre cohésion. Les joueurs méritent cette reconnaissance. Nous avons beaucoup de joueurs absents, et pourtant nous restons une grande équipe, une famille. C'est la clé de notre succès. »