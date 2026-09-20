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imago-sport-1081362995.jpgSergio Ros
Traduit par

Il est brisé : la star prêtée du Barça victime d'une grave blessure

Deportivo de A Coruna vs Bétis Séville
Deportivo de A Coruna
Bétis Séville
LaLiga
FC Barcelone
M. Casado
Espagne

Prêté par Barcelone

Mark Casadó, le joueur du Barça, actuellement prêté au Deportivo La Corogne, a été contraint de quitter le terrain après une demi-heure de jeu lors du match de son équipe face au Real Betis, en raison d'une grave blessure à l'épaule.

La blessure de Casadó survient en même temps que celle d'Andreas Christensen, le joueur du Barça, touché au muscle quadriceps de la cuisse gauche lors du match face à Séville, hier samedi, à l'occasion de la septième journée de la Liga. Juan García, le gardien de but du club catalan, s'est quant à lui blessé au ménisque du genou droit lors de la rencontre face au Racing Santander.

Le journal Sport a rapporté que Casadó était mal retombé après un choc avec le joueur du Real Betis, Marc Roca, ce qui a suscité l'inquiétude.

Casadó a été contraint de quitter la pelouse, visiblement en proie à la douleur, et Diego Villares est entré à sa place.

Les premières impressions ne sont guère rassurantes. Après le choc, on a entendu Casadó dire aux médecins de son équipe : « C'est cassé », en référence à la clavicule, tout en désignant son épaule droite et en réclamant immédiatement un changement.

Casadó avait disputé ses premières minutes avec l'équipe lors de la victoire palpitante face à Villarreal sur la pelouse de La Cerámica, avant d'effectuer sa première apparition comme titulaire lors du match nul contre Getafe.

Il faudra attendre les examens médicaux et la publication du rapport du Deportivo La Corogne afin de connaître avec précision la gravité de la blessure de Casadó à l'épaule.

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