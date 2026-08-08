Il échappe au piège des prêts : Al Ahly s'offre l'indésirable d'Al Hilal

Al-Ahli d'Arabie saoudite a bouclé l'un de ses dossiers offensifs sur le marché des transferts estival, après avoir annoncé ce samedi la signature officielle d'Abdullah Radif, attaquant d'Al-Hilal. Le joueur entame ainsi une nouvelle étape de sa carrière sous le maillot du champion d'Asie.

Radif n'est pas un inconnu du football saoudien, puisqu'il a été formé au sein de l'académie d'Al-Hilal et a gravi les échelons dans le secteur des jeunes du club, avant d'obtenir une chance d'être promu en équipe première en 2021. Son parcours a toutefois pris une tournure différente au cours des dernières années, après avoir vécu plusieurs expériences avec des clubs de la Roshn League sous forme de prêt.

Des expériences multiples, des chiffres contrastés

Le périple de Radif hors d'Al-Hilal a débuté par la porte d'Al-Taawoun, où il a disputé 15 matches durant son prêt, inscrivant deux buts, avant de rejoindre Al-Shabab et d'y disputer 20 matches, ponctués de 3 buts.

Le jeune attaquant a ensuite vécu une autre expérience avec Al-Ettifaq, où il a également réussi à marquer 3 buts, mais cette fois en 28 matches, avant que sa dernière escale ne soit Al-Feiha, où il a participé à 8 matches sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.

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Ces chiffres reflètent le parcours d'un joueur qui cherche encore une stabilité technique et l'opportunité de disposer de davantage d'espace pour mettre en valeur ses qualités offensives, ce qu'il pourrait trouver à Al-Ahli lors de la prochaine étape.

Le maillot numéro 21 et un nouveau départ

Al-Ahli a présenté officiellement son nouveau joueur : Abdullah Radif portera le maillot numéro 21 avec l'équipe, entamant ainsi son aventure avec l'un des clubs les plus en vue du football saoudien et continental.









Ce transfert intervient au moment où Al-Ahli cherche à renforcer ses options offensives, notamment avec la montée des ambitions de l'équipe après son sacre en Ligue des champions d'Asie de l'élite lors des deux dernières éditions.

Radif espère que son expérience avec Al-Ahli sera différente de ses escales précédentes, et qu'elle lui offrira la continuité dont il a besoin pour passer du statut de joueur prêté à celui d'élément essentiel capable de laisser son empreinte avec l'un des grands de la Roshn League.