José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a livré son conseil à Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, après l'échec de son transfert vers le FC Barcelone lors du dernier mercato estival.

Álvarez avait exprimé son souhait de rejoindre Barcelone et, bien que le club catalan ait présenté plus d'une offre officielle, l'Atlético Madrid a refusé le départ de l'attaquant.

Avec la clôture du mercato estival en Espagne avant-hier mardi, Álvarez restera un joueur de l'Atlético Madrid au moins jusqu'au mois de janvier prochain.

De son côté, Barcelone a recruté Gabriel Jesus pour occuper le poste d'attaquant de l'équipe première après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres.

En conférence de presse ce jeudi, avant le match de son équipe contre le Real Betis demain vendredi en Liga, Mourinho s'est vu demander s'il avait déjà vécu une situation semblable à celle d'Álvarez.

Mourinho a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Personne ne connaît mieux la situation précise que Simeone, et je ne pense pas avoir quoi que ce soit à dire sur cette question. »

Il a ajouté, en adressant un conseil à Álvarez : « Ce que je dis toujours, c'est que lorsqu'un joueur n'est pas satisfait et que le 1er septembre arrive (la fin du mercato), il doit devenir satisfait, car sinon il ne jouera pas jusqu'en janvier. »

L'entraîneur portugais a poursuivi au sujet de l'avenir d'Álvarez : « J'ai le sentiment qu'à partir d'hier, et au moins jusqu'en décembre, il sera un joueur important pour son club. »

Mourinho n'écarte pas l'Atlético de la course

Mourinho a rejeté l'idée selon laquelle la course au titre de Liga se limiterait à deux équipes (le Real Madrid et Barcelone), affirmant que l'Atlético Madrid possède les atouts qui en font un sérieux concurrent.

Il a déclaré : « Je pense que l'Atlético sera présent lui aussi. Et même s'ils ne le disent pas publiquement, je crois qu'ils sentent qu'ils sont capables de rivaliser. »

Il a ajouté : « Leur manière de recruter leur donne de la force, et il y a aussi une stabilité interne grâce au maintien de l'entraîneur, à la méthode d'organisation et d'entraînement, ce qui donne à l'équipe plus de force par rapport à ceux qui changent constamment. »

Il a poursuivi : « Pour moi, l'Atlético est l'un des favoris. Ensuite, il y a des équipes fortes qui se disputeront les places qualificatives pour la Ligue des champions, comme le Betis et la Real Sociedad. »

Mourinho a expliqué que la Liga n'était pas une compétition facile, en raison de la forte pression exercée sur les grands clubs.

Il a déclaré : « Pour moi, ce n'est pas un championnat facile. Ici, il y a une pression permanente pour toujours gagner. En Allemagne ou en France, les favoris au titre disposent de plus de tranquillité car ils savent qu'ils seront champions à la fin, tandis qu'ici tout résultat autre que la victoire n'est pas considéré comme un bon résultat. »

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A-t-il parlé avec Alonso et Arbeloa ?

Mourinho a également révélé qu'il n'avait pas parlé avec l'ancien entraîneur Xabi Alonso au sujet du Real Madrid, mais qu'il avait eu un échange avec l'ancien entraîneur Álvaro Arbeloa.

Il a déclaré : « Je n'ai pas parlé avec Xabi depuis que nous avons joué contre Leverkusen lorsque j'étais à la Roma. Quant à Álvaro, je lui ai parlé, mais les informations que j'ai obtenues ne venaient pas de lui. »

Il a ajouté : « Il n'est pas facile pour un ancien entraîneur de parler de son ancienne situation, mais ce n'était pas lié à lui. »

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