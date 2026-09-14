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Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images

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Il devance Cristiano et Suárez : Yamal égale l'exploit unique de Messi

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Un début époustouflant pour le petit magicien

Lamine Yamal continue d'écrire un nouveau chapitre de ses débuts exceptionnels avec le Barça, après avoir réussi à égaler un record historique qui résistait depuis de longues années en Liga, un exploit que bon nombre de légendes de la compétition n'ont pas su atteindre au XXIe siècle.

Yamal a inscrit son troisième doublé lors des cinq premières journées de Liga, après avoir fait trembler à deux reprises les filets de Levante dans la rencontre qui s'est achevée sur une victoire du Barça 4-2, portant son total à 6 buts lors de ses cinq premiers matchs dans la compétition.

Avec cet exploit, et selon le journal Mundo Deportivo, Yamal est devenu le deuxième joueur seulement au XXIe siècle à inscrire 3 doublés lors des cinq premières journées de Liga, après l'Argentin Lionel Messi, qui avait réalisé cette même performance lors de la saison 2012-2013.

Il est frappant de constater que la Liga a vu défiler au cours de ce siècle une multitude d'attaquants et de légendes, parmi lesquels Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, David Villa, Fernando Torres, Diego Forlán, et d'autres grands buteurs qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire de la compétition.

Malgré les records et les buts en abondance qu'ont inscrits ces stars, aucune d'entre elles n'a réussi à rééditer ce qu'a fait Messi lors de la saison 2012-2013, avant que Yamal ne surgisse aujourd'hui pour égaler cet exploit historique.

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Messi avait inscrit son premier doublé lors des cinq premières journées de la saison 2012-2013 face à la Real Sociedad, avant de rééditer l'exploit face à Osasuna et Getafe, atteignant ainsi trois doublés lors de ses cinq premiers matchs.

Quant à Yamal, ses doublés cette saison sont survenus face à Levante, Valence et le Rayo Vallecano.

Le brio de Yamal ne se limite pas à ce record historique, puisqu'il a atteint 7 buts et deux passes décisives lors de ses 6 premiers matchs officiels avec le Barça cette saison.

Au niveau de la Liga, Yamal est en tête de la liste des buteurs avec 6 buts, à égalité avec son coéquipier Raphinha, Kylian Mbappé et Sergio Camello.

Yamal et Raphinha ont par ailleurs contribué ensemble à la réalisation de 12 des 21 buts inscrits par le Barça lors de ses premiers matchs dans la compétition, menant le club catalan en tête du classement.

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