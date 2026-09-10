L'Allemand Matthias Jaissle, entraîneur de Newcastle United, a déclenché sa première polémique en Premier League, après seulement trois journées disputées.

Jaissle a mené Newcastle au match nul face à Bournemouth sur le score de 2-2, samedi dernier, à St James' Park, lors de la troisième journée de Premier League. Il s'agit du deuxième match nul en trois rencontres.

La polémique concernant l'entraîneur allemand ne portait pas seulement sur le résultat, mais aussi sur le fait qu'il est devenu le premier entraîneur à recevoir un carton jaune lors de la saison en cours de Premier League, en raison de son insistance à sortir de sa surface technique.

Cela s'est produit à la 70e minute de la rencontre, lorsque l'arbitre Rob Jones a décidé d'infliger un carton jaune à Jaissle, à cause de sa sortie de la surface technique, malgré plusieurs avertissements du quatrième arbitre à ce sujet.

Jaissle a exprimé son désaccord avec ce carton jaune, non seulement pendant le match, mais aussi dans de nouvelles déclarations rapportées par la chaîne Sky Sports, en raison du fait que certains entraîneurs commettent le même comportement sans être sanctionnés.

L'entraîneur allemand a déclaré à ce propos : « J'ai été très clair sur mon sentiment de frustration, et je l'ai également exprimé sous de nombreux aspects. »

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Et d'ajouter : « De mon point de vue, si vous êtes à 20 centimètres en dehors de votre surface (la surface technique) et que vous encouragez et soutenez votre équipe de manière positive et enthousiaste, je ne pense pas que cela justifie un carton jaune, surtout en comparaison avec certains de mes confrères. »

Un journaliste a demandé à l'entraîneur allemand s'il voyait d'autres entraîneurs commettre les mêmes comportements sans subir les mêmes sanctions, ce à quoi il a répondu en riant : « Vous pouvez le dire. »

Jaissle a pris en charge l'entraînement de Newcastle depuis le début de la saison en cours, après trois années passées en championnat saoudien avec Al-Ahli, réalisant une seule victoire face à Tottenham lors des trois premières journées, contre deux matchs nuls face à Liverpool et Bournemouth.

L'entraîneur allemand a également réussi à mener les Magpies à franchir les deuxième et troisième tours de la Coupe de la Ligue anglaise, après une victoire sur West Bromwich 3-2, puis sur Millwall sur le score d'un but à zéro.