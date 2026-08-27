L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a révélé la raison de l'état de colère affiché par le Portugais Cristiano Ronaldo lors du match face à Al-Ettifaq, expliquant que l'énervement du capitaine d'« Al-Alami » entre les deux mi-temps n'était pas dû à une décision technique ou à un différend au sein de l'équipe, mais résultait du fait qu'« Al-Alami » était mené par deux buts à un moment où il cherchait à obtenir la victoire.

Postecoglou a déclaré lors de la conférence de presse précédant le match contre Al-Taawoun, prévu demain vendredi dans le cadre de la quatrième journée de la Roshn League : « Je comprends que Cristiano est une personnalité dont tout le monde veut tout savoir, mais il m'est impossible de dévoiler le moindre secret. »

Et d'ajouter : « Ronaldo était en colère entre les deux mi-temps parce que nous étions menés, mais dans le vestiaire après le match, et dans le bus, il dansait et chantait, et il était au milieu des joueurs. »

L'entraîneur australien a affirmé que la colère de Ronaldo n'était pas le signe d'une crise au sein de l'équipe, mais reflétait la passion de la star portugaise et son grand désir de remporter des victoires, d'autant plus qu'Al-Nassr traversait une situation difficile face à Al-Ettifaq après l'expulsion du gardien Bento et le fait que l'équipe était menée de deux buts.

Postecoglou a ajouté : « Croyez-moi, il est passionné de football et passionné d'Al-Nassr, et il était en colère parce que les choses ne se déroulaient pas comme prévu entre les deux mi-temps, ce qui est tout à fait naturel », soulignant que ce que le joueur avait laissé transparaître pendant le match était un reflet naturel de son tempérament de compétiteur et non un motif d'inquiétude.

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L'entraîneur d'Al-Nassr a également évoqué la raison du remplacement de Ronaldo au début de la seconde mi-temps, expliquant que le temps de jeu du joueur était fixé à l'avance dans le cadre d'un plan spécifique destiné à gérer sa condition physique, d'autant plus qu'il faisait progressivement son retour dans l'ambiance des matches après une période d'absence.

Postecoglou a déclaré : « Ronaldo est une personne remarquable en tant que sportif, et pour nous, face à Al-Ettifaq, il était prévu qu'il joue 45 minutes parce qu'il revenait progressivement, et auparavant il avait joué 30 minutes », affirmant que la décision de le remplacer n'était pas liée à sa colère ni à sa performance, mais au plan établi à l'avance.

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Il a précisé que la condition physique de Ronaldo avait désormais changé, et que le joueur ressentait une nette amélioration de sa forme, ajoutant : « Il se sent aujourd'hui physiquement mieux et capable de disputer un match entier », faisant allusion à la possibilité d'augmenter son temps de jeu au cours de la période à venir.

Les déclarations de Postecoglou viennent mettre un terme aux spéculations ayant accompagné la colère de Ronaldo lors du match face à Al-Ettifaq, notamment après la diffusion d'images du joueur énervé pendant la rencontre et à l'issue de la première mi-temps, avant que le match ne s'achève sur une remontada historique d'Al-Nassr, qui a transformé son retard de 2-0 en une victoire 3-2.