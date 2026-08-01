Le dossier du nouveau directeur technique d'Al-Ahli d'Arabie saoudite est revenu à son point de départ, après le recul des chances de recruter les Espagnols Xavi Hernandez et Marcelino Garcia, dont les noms avaient été associés à la direction de l'équipe en remplacement de l'Allemand Matthias Jaissle.

Jaissle a présenté sa démission à la direction d'Al-Ahli après avoir mené l'équipe à deux titres consécutifs en Ligue des champions de l'élite asiatique, afin d'entamer une nouvelle expérience avec Newcastle United.

Al-Ahli semblait proche de trancher rapidement la question du successeur de l'entraîneur allemand, mais le journaliste italien de confiance Fabrizio Romano a affirmé que les informations circulant ces dernières heures au sujet d'un Xavi ou d'un Marcelino proche de prendre en main Al-Ahli étaient inexactes.

L'expert du marché des transferts a souligné, sur « X », que les deux entraîneurs ne sont pas près d'assumer cette mission à ce stade.

Ces informations sont venues jeter le doute sur le déroulement des négociations, après que des rapports antérieurs eurent fait état de l'avancement des discussions d'Al-Ahli avec les entraîneurs espagnols.

Le journal « Al-Riyadiya » avait révélé hier soir, vendredi, que la direction d'Al-Ahli avait accordé à Xavi un délai de 48 heures pour trancher sa position quant à l'offre officielle qui lui avait été soumise, alors qu'il figurait en tête de la liste des candidats à la succession de Jaissle.

Le journal a précisé que la direction du club poursuivait dans le même temps ses négociations avec plus d'un entraîneur, en prévision d'un refus de l'offre par Xavi, avec une tendance à recruter un entraîneur ayant déjà travaillé en championnat saoudien ou dans l'une des compétitions de la région.

En revanche, le site français « Foot Mercato » a rapporté aujourd'hui, samedi, qu'Al-Ahli était parvenu à un stade avancé des négociations avec Marcelino Garcia, et que l'entraîneur espagnol avait donné son accord pour diriger l'équipe, tandis que le travail se poursuit pour finaliser les derniers détails du contrat.