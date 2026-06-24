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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Il a payé le prix de son imprudence… La FIFA suspend un joueur qatari pour cinq matchs

Qatar
Coupe du monde
Canada vs Qatar
Canada
Bosnie-Herzégovine vs Qatar
Bosnie-Herzégovine
Ismaël Koné
A. Madibo
Qatar
Canada
Bosnie-Herzégovine
É.-U.

Le joueur de l’équipe nationale écope d’une lourde sanction à la suite de son tacle violent.

La lourde défaite de la sélection qatarienne face au Canada n’a pas été la pire nouvelle de cette soirée de Coupe du monde ; le milieu de terrain canadien Ismaël Koné a en effet subi une terrible blessure, suite à un tacle violent qui lui a causé une fracture de la jambe et l’a conduit directement au bloc opératoire.

Selon l’agence « Reuters », la Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé la suspension du milieu de terrain qatari Asim Madibo pour cinq matchs, après qu’il a reçu un carton rouge direct à la suite de cette intervention survenue en deuxième mi-temps du match du groupe B, qui s’est soldé par une défaite 6-0 du Qatar.

La Commission de discipline de la FIFA a confirmé que cette suspension était liée à un « comportement violent », tout en précisant que la décision pouvait faire l’objet d’un recours devant la Commission d’appel de l’instance.

Par ailleurs, la Fédération qatarienne de football a indiqué que le joueur canadien Ismaël Koné a subi avec succès une intervention chirurgicale, tandis qu’Assem Madibo et le ministre qatarien des Sports se sont rendus à l’hôpital pour prendre de ses nouvelles et lui présenter leurs excuses.

Plus tard dans la journée de mercredi, le Qatar disputera son dernier match de groupe face à la Bosnie-Herzégovine, tandis que le Canada, coorganisateur de la compétition, rencontrera la Suisse.

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