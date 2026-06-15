Il a mis Laroucha dans l'embarras... Une soirée exceptionnelle pour le gardien capverdien

Le gardien cap-verdien Josmiar Fozinha a été le grand artisan du surprenant match nul 0-0 de son équipe face à l’Espagne lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, réalisant une performance historique parmi les plus abouties pour un gardien ces dernières années.

Fozinha, 40 ans, est devenu le gardien le plus âgé à garder ses cages inviolées lors de son premier match en Coupe du monde, d’après les données d’Opta.

Le portier expérimenté a été exceptionnel, repoussant quatre tirs dès la première période, soit le total le plus élevé avant la mi-temps dans cette édition 2026, ex aequo avec le Qatari Mahmoud Abu Nada.

Selon Squawka, il est aussi le premier gardien à réaliser plus de six arrêts dans la surface tout en gardant ses cages inviolées lors d’un même match de Coupe du monde depuis 2018.

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Au terme de la rencontre face à la Roja, Fozinha a totalisé 7 arrêts, devenant le quatrième gardien seulement, depuis 2018, à atteindre ce total tout en conservant ses cages inviolées dans une Coupe du monde, après :

Guillermo Ochoa (Mexique, 2018 face à l’Allemagne) 9 arrêts.

Patrick Beauchamp (Australie, 2026 face à la Turquie) 8 arrêts.

Davis Ibassi (Cameroun - 2022 contre le Brésil) 7 arrêts.

Selon le même site, Fozinha a également brillé aujourd’hui : 29 passes réussies sur 42, 7 arrêts sur 27 tirs (6 dans la surface et 1 hors de la surface), ainsi que 3 centres captés.

Grâce à cette performance de haut vol, le gardien cap-verdien a offert un point historique à son équipe face à l’un des grands favoris du tournoi, alimentant par ailleurs les interrogations sur l’efficacité de l’attaque espagnole dans cette édition de la Coupe du monde.