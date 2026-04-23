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Brighton & Hove Albion FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport

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« Il a eu le malheur d’évoluer à l’Ajax, où ce type de joueurs est souvent moins pris au sérieux. »

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Joël Veltman

Henk Spaan prend la défense de Joël Veltman. Dans sa chronique au journal Het Parool, le journaliste manifeste un profond respect pour le défenseur de 34 ans de Brighton & Hove Albion.

Mardi soir, il a savouré la prestation des Seagulls, qui ont dominé Chelsea 3-0 à domicile. « Près de la moitié de l’effectif de Brighton était composée d’anciens joueurs de l’Eredivisie. Le football néerlandais est décidément un vivier de talents remarquable. »

« On se moque parfois de ce vivier, surtout dans les studios télé où sévissent d’anciens internationaux, mais Brighton occupe une belle 6e place en Premier League grâce à des piliers comme Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Ferdi Kadioglu et Olivier Boscagli », conclut Spaan.

À la mi-temps, Wieffer a cédé sa place à Joël Veltman, une autre figure marquante de l’Eredivisie. « Veltman a eu le malheur d’évoluer à l’Ajax, où ce type de joueurs n’est pas toujours pris au sérieux. Mais ce n’est pas son problème », analyse Spaan.

« Brighton s’est imposé 3-0, Kadioglu a ouvert le score et a été le meilleur », conclut Spaan, qui n’a même pas mentionné l’ancien joueur du Feyenoord Yankuba Minteh.

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Sous contrat jusqu’en juin, Veltman a déjà disputé 188 matchs officiels pour les Seagulls.

Sous le maillot de l’Ajax, il comptait 246 matchs officiels en 2020 et a remporté six titres nationaux à Amsterdam.

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