Henk Spaan prend la défense de Joël Veltman. Dans sa chronique au journal Het Parool, le journaliste manifeste un profond respect pour le défenseur de 34 ans de Brighton & Hove Albion.

Mardi soir, il a savouré la prestation des Seagulls, qui ont dominé Chelsea 3-0 à domicile. « Près de la moitié de l’effectif de Brighton était composée d’anciens joueurs de l’Eredivisie. Le football néerlandais est décidément un vivier de talents remarquable. »

« On se moque parfois de ce vivier, surtout dans les studios télé où sévissent d’anciens internationaux, mais Brighton occupe une belle 6e place en Premier League grâce à des piliers comme Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Ferdi Kadioglu et Olivier Boscagli », conclut Spaan.

À la mi-temps, Wieffer a cédé sa place à Joël Veltman, une autre figure marquante de l’Eredivisie. « Veltman a eu le malheur d’évoluer à l’Ajax, où ce type de joueurs n’est pas toujours pris au sérieux. Mais ce n’est pas son problème », analyse Spaan.

« Brighton s’est imposé 3-0, Kadioglu a ouvert le score et a été le meilleur », conclut Spaan, qui n’a même pas mentionné l’ancien joueur du Feyenoord Yankuba Minteh.

Sous contrat jusqu’en juin, Veltman a déjà disputé 188 matchs officiels pour les Seagulls.

Sous le maillot de l’Ajax, il comptait 246 matchs officiels en 2020 et a remporté six titres nationaux à Amsterdam.