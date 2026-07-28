De récents rapports de presse ont révélé un nouveau développement dans la carrière de la jeune star brésilienne Savinho, qui a pris une décision cruciale avant le début de la nouvelle saison.

Savinho ne faisait pas partie des joueurs titulaires dans l'effectif de Manchester City la saison dernière, disputant 36 matchs toutes compétitions confondues.

Au total, l'ailier brésilien a joué 1 502 minutes, durant lesquelles il a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a confirmé que Savinho a informé la direction de Manchester City de son souhait de partir lors de l'actuel mercato estival.

Il a poursuivi : « La star brésilienne souhaite jouer de manière régulière et plus fréquente afin de poursuivre son développement technique. La direction de Manchester City est désormais parfaitement au courant de sa situation et de son désir, sachant que la décision finale concernant cette démarche reste entre les mains du club. »

Il a indiqué que Tottenham suit de près la situation de Savinho, l'ayant identifié comme l'une de ses principales cibles pour renforcer ses rangs, dans un contexte de rapports faisant état d'un suivi du club londonien à l'égard de l'ailier brésilien et de son intérêt pour lui depuis le mois de mai dernier.

Savinho avait rejoint City à l'été 2024 en provenance de Troyes, avant de signer en octobre 2025 un contrat de longue durée le liant aux Citizens jusqu'à l'été 2031.

À lire aussi : Amorim reconnaît ses erreurs à Manchester United et dévoile le secret du pari sur Modric