Après des jours difficiles au cours desquels il a failli perdre la vie, le club de Cagliari et ses supporters ont poussé un soupir de soulagement : le jeune attaquant Yaël Trepy a quitté l'hôpital en bon état, tournant ainsi la page d'un terrible accident survenu dans une piscine, qui a failli mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence.

Le joueur français est sorti de l'hôpital universitaire de Sassari « Santissima Annunziata », après un parcours de soins d'environ deux semaines, franchissant ainsi l'étape la plus difficile depuis l'accident.

Les détails de l'incident remontent au 16 août, lorsque Trepy a failli se noyer dans la piscine d'une villa située dans la région de Baja Sardinia, près de la Costa Smeralda. Sans l'intervention rapide des équipes de secours qui l'ont transporté en hélicoptère jusqu'à l'hôpital, les conséquences auraient été catastrophiques.

Le jeune attaquant a été immédiatement admis en soins intensifs, où il est resté dans un coma médical pendant 48 heures, avant de se réveiller et d'entamer un processus de rétablissement progressif. Il a ensuite été transféré au service de pneumologie pour poursuivre son traitement, les médecins ayant confirmé l'absence de tout dommage physique majeur.

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Pas un miracle, mais le travail d'un système efficace

Dans un communiqué médical émouvant publié par le réseau « Sky Sport », le professeur Pietro Pirina, directeur du département de pneumologie clinique et interventionnelle de l'hôpital universitaire de Sassari, a déclaré : « Le patient quitte l'hôpital dans un état clinique globalement bon, au terme d'un parcours de soins qui a montré un rétablissement progressif et notable. »

Il a ajouté : « Les examens réalisés durant son séjour à l'hôpital ont montré une amélioration de son état, ce qui nous a permis de planifier sa sortie en toute sérénité. Si certains ont parlé de miracle ces derniers jours, nous préférons pour notre part parler du travail d'un système qui a prouvé son efficacité. »

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La phase de rééducation commence

Trepy a quitté l'hôpital en compagnie de sa mère, un large sourire aux lèvres, après avoir fait ses adieux au personnel médical, au directeur général et au directeur médical de l'hôpital.

Sa prochaine étape doit être la ville d'Arco, dans la province de Trente, où il poursuivra son programme de rééducation, avant de subir des examens plus approfondis afin d'évaluer la possibilité d'un retour à la compétition sportive et de retrouver son aptitude physique.