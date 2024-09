"Il a des co**lles", Ancelotti s'explique pour Endrick

Le Real Madrid a bien entamé la défense de son titre en Ligue des champions, en s'imposant 3-1 face à Stuttgart mardi.

Ce n'était pas simple, car il a fallu deux buts tardifs d'Antonio Rudiger et d'Endrick Felipe pour assurer la victoire.

Le but d'Endrick a été une belle frappe de 25 mètres, qui a été applaudie par de nombreux fans du Real Madrid. Carlo Ancelotti a également félicité le joueur de 18 ans pour avoir eu le courage de tirer depuis cette position, plutôt que de passer à un coéquipier proche - citations via Diario AS.

"Il a du cran, car c'était une contre-attaque et il a eu le courage de tirer."

Ancelotti a également donné son avis sur les 90 minutes au Santiago Bernabeu.

"C'était bien. Nous avons eu des moments difficiles, mais c'est normal. Je ne me souviens pas d'un match facile. Il faut toujours souffrir, surtout au début, quand on n'est pas au meilleur de sa forme et que les choses coûtent un peu plus cher. Le match aurait pu être terminé après l'égalisation, mais nous avons eu la force de marquer à nouveau.