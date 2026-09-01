Le Sud-Africain Rulani Mokwena, entraîneur du club égyptien de Pyramids, n'a pas tari d'éloges sur le milieu de terrain égyptien Mohanad Lasheen, estimant que ses qualités lui permettraient de jouer dans l'un des plus grands clubs du monde, au premier rang desquels le Real Madrid, après avoir mené son équipe à la victoire face à Al-Masry (1-0) lors de la troisième journée du championnat d'Égypte de première division.

Mokwena a déclaré à l'issue du match que Lasheen possédait des capacités exceptionnelles, avant de lui adresser un compliment remarqué : « Lasheen est un joueur formidable, il pourrait jouer au Real Madrid, peut-être s'il était plus jeune. »

Les propos de l'entraîneur sud-africain sont intervenus après le début parfait de Pyramids en championnat, l'équipe ayant remporté ses trois premiers matches pour totaliser 9 points et occuper la tête du classement de la compétition avec un sans-faute.

Les éloges de Mokwena envers les joueurs de Pyramids ne se sont pas limités à Lasheen : il a en effet décrit le gardien de but Ahmed El-Shenawy comme un gardien impressionnant qui ne commet pas d'erreurs, et a considéré le duo Ahmed Sami et Mahmoud Marei comme la meilleure charnière défensive du championnat d'Égypte, saluant leur capacité à construire le jeu et à ressortir le ballon de l'arrière.

Mokwena s'est interrogé sur l'absence de Sami et Marei de la sélection égyptienne, dans un message clair adressé au staff technique dirigé par Hossam Hassan, et a également placé le Marocain Mohamed Chibi parmi les meilleurs joueurs du championnat d'Égypte.

Mais c'est Lasheen qui a récolté la phrase la plus marquante de son entraîneur, lequel a vu chez le milieu de terrain égyptien des qualités dépassant les frontières du championnat national, estimant que son potentiel technique le rend capable d'évoluer au niveau des clubs les plus huppés au monde.

Lasheen possède une grande expérience internationale avec la sélection égyptienne, après avoir été l'un des éléments clés du parcours de l'Égypte en Coupe du monde, et avoir fait partie de la génération qui a réalisé l'exploit d'atteindre les huitièmes de finale avant l'élimination face à l'Argentine lors d'une confrontation dramatique.