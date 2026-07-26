L'international marocain Abdessamad Ezzalzouli poursuit son programme de rééducation en vue d'un retour sur les terrains, alors que le Real Betis fait preuve de sérénité dans la gestion de son avenir, qu'il s'agisse de sa guérison ou de son éventuel départ lors du mercato estival.

Ezzalzouli s'entraîne depuis quelques jours à Séville afin de retrouver sa condition physique, après la blessure qui l'a privé de participer avec la sélection marocaine à la Coupe du monde 2026.

Le rapport souligne que le joueur a entamé sa phase de récupération de sa propre initiative durant ses vacances estivales, et qu'il a profité de cette même période pour prendre des cours d'anglais, une démarche qui reflète sa disposition à relever tous les défis futurs, selon le journal AS.

Le directeur sportif du Real Betis, Manu Fajardo, a assuré qu'Ezzalzouli suivait le programme médical établi, saluant son professionnalisme depuis sa blessure.

Il a déclaré : « Abdessamad respecte totalement le calendrier qui lui a été fixé. Depuis le moment de sa blessure, il travaille nuit et jour pour revenir le plus vite possible. Il lui reste à retrouver toute sa puissance de frappe, mais tout se déroule conformément à ce qu'ont défini les médecins du club. »

Il a ajouté : « Il faut saluer le professionnalisme d'Ezzalzouli et son engagement tout au long de sa rééducation. »

Malgré son absence à la Coupe du monde, Ezzalzouli demeure l'un des noms les plus en vue sur le marché des transferts, après les performances qu'il a livrées avec le Betis la saison dernière.

Le club andalou estime la valeur marchande du joueur à environ 30 millions d'euros, mais il n'entend discuter aucune offre à ce montant, ayant renvoyé les premières tentatives de recrutement vers le montant de sa clause libératoire, fixée à 60 millions d'euros.

Le rapport précise que le Betis et le joueur ne ressentent aucune urgence, que ce soit pour son retour sur les terrains ou pour trancher son avenir, le club n'acceptant son départ que s'il reçoit une offre satisfaisant pleinement ses ambitions financières.

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